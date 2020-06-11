Тысячи бизнесменов Бурятии выстроились в очередь за дармовыми деньгами

В республике бум заявок на кредиты под 2% годовых





Их банки обещают полностью списать уже в будущем году - при сохранении численности персонала в 90% от существующей. Аналитики объясняют раздачу фактически дармовых денег бизнесу идеей правительства РФ об удержании безработицы от резкого роста в 2020 году. Для Бурятии, вошедшей в мае в список регионов с наибольшим приростом зарегистрированных безработных, эта мера, по мнению экспертов, поможет удержать предприятия от массовых увольнений в этом году.

В Бурятии это уже не первая порция антикризисной помощи предпринимателям, пострадавшим от блокировок и падения спроса. Еще с апреля в регионе банки начали выдачу беспроцентных кредитов на выплату зарплаты, чтобы помочь им пережить кризис. Однако в республике, по имеющимся данным, эта поддержка не пользовалась особым спросом.- Кредит есть кредит, и даже если он беспроцентный, его пришлось бы возвращать, а как это делать, если руководство предприятия не может спрогнозировать ситуацию даже на несколько месяцев вперед, - говорит топ-менеджер одного из банков Бурятии. - И на риск увеличения кредиторской задолженности при отсутствии перспектив для бизнеса пошли не все.По словам эксперта, что касается новой программы под 2% годовых, то «она гораздо интереснее». Ведь, согласно постановлению правительства РФ №696, если предприятие сохранит численность персонала в размере 90%, не будет иметь текущей налоговой задолженности и не находится в стадии банкротства, то сумма около 23 тыс. рублей на одного работника будет до конца 2020 года оплачена за счет кредитных средств. А банкам, в свою очередь, эти деньги поступят из федерального бюджета с последующим списанием. Фактически зарплата коллективам частных организаций будет выплачиваться из бюджета.- На прошлой неделе приехал в банк, подал заявку на кредит на 1,2 млн рублей, причем часть могу использовать на пополнение оборотных средств, остальное - на зарплату персонала, - говорит директор ООО «Карнавал» Олег Пронин. - Как оказалось, я далеко не первый, кто обратился за господдержкой. Мне сообщили, что наша организация в числе свыше 1200 предпринимателей, подавших заявку на получение денег в этом банке. Компания вошла в перечень пострадавших, но я бы никогда не взял кредит в условиях нестабильности, если бы не знал, что этот кредит спишут в будущем году.По словам предпринимателя, данная программа - весьма эффективная мера для поддержки бизнеса, поскольку предприятия с ее помощью смогут продержаться в самый сложный кризисный период, который, по его мнению, продлится минимум до конца 2020 года.При этом те предприниматели, которые поторопились и уже взяли первые беспроцентные «антивирусные» кредиты, которые придется возвращать в любом случае, сегодня пытаются переоформить их на 2%-ные, но в итоге невозвратные кредиты. Также среди банков в Бурятии сегодня развернулась борьба за клиента. Несмотря на то, что в список банков, работающих по 696-му постановлению, вошли большинство крупных кредитных учреждений, действующих в регионе, отдельные банкиры стали переманивать к себе зарплатных клиентов. В Улан-Удэ некоторые банкиры сплошь и рядом предлагают мелким и средним предприятиям перейти к ним на обслуживание и в качестве приятной «опции» сулят ускоренную выдачу невозвратных для клиентов кредитов. Хотя, по сути, это манипуляция, ведь практически все банки, работающие в Бурятии, уже начали оформлять заявки на получение «бесплатных» денег.В то же время часть предпринимателей Бурятии считают, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.- Да, вроде бы и хорошая мера, но многие ИП, наверное, просто не знают, что с ними будет дальше, ведь спрос падает, кризис все больше углубляется, - говорит экономист Анатолий Думнов. - Многие предприниматели не уверены, что сохранят бизнес до конца года. Ведь, кроме зарплаты, а она фактически будет компенсирована только частично государством, есть и другие статьи расходов. И если спрос будет падать и дальше, то руководителям проще свернуть деятельность, чтобы не наращивать долги.По словам экономиста, тогда предприниматели автоматически попадают в зону риска. Ведь полученный «госкредит» в этом случае придется полностью возвращать с процентами. Причем не исключены разного рода вопросы со стороны контролирующих органов - а куда вы израсходовали средства господдержки?Поэтому часть предпринимателей, наученная горьким опытом общения с государством и банками, не особо верят этой схеме. Хотя большинство считают средства, выделяемые по постановлению № 696, своевременными «вертолетными» деньгами и не прочь хотя бы частично поправить за счет них свое положение, сохранив трудовые коллективы.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»