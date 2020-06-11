Благодаря коронавирусу в Бурятии подешевеет ипотека

Снижение процентной ставки может спасти рынок ипотечного кредитования от обвала







Экономический кризис, вызванный «самоизоляцией», падением цен на нефть и массой других факторов, еще не отразился на ключевой экономической статистике региона, связанной с ипотечным кредитованием. Во время апрельских блокировок жители Бурятии оформили ипотечных кредитов на миллиард рублей.

- В апреле 2020 года в Бурятии выдано 1 млрд 6 млн рублей ипотечных кредитов, тогда как годом ранее, в апреле 2019 года, - 949 млн рублей, - сообщили «Номер один» в Нацбанке Бурятии.Удивительно, но в апреле, когда население региона плотно сидело на карантине, мог вообще произойти рост рынка. Однако специалисты рынка убеждены: мы имеем дело с эффектом высокой базы прошлых месяцев, когда клиенты просто не переориентировались на новые реалии.- В Бурятии ипотечные сделки в апреле в основном закрывались после предварительного одобрения банками кредитов в марте, еще до карантина, - рассказывает улан-удэнский риелтор Лариса Бибишева. - Сегодня ситуация совершенно другая, рынок очень слабый, и о его росте можно только мечтать.Снижение объема выдачи ипотечных кредитов в связи с жесточайшим экономическим кризисом происходит уже сегодня. Просто статистика запаздывает.Впрочем, для тех жителей Бурятии, кто рассчитывает улучшить свои жилищные условия уже в этом году, есть хорошие новости. Так, на заседании Банка России по ключевой ставке 19 июня, по мнению российских экспертов, в качестве антикризисной меры предполагается ее снижение до 4,5-5%. Данное резкое смягчение монетарной политики приведет к резкому удешевлению кредитной нагрузки для ипотечных заемщиков. И, по замыслу властей, подстегнет развитие жилищного рынка.- Безусловно, дальнейшее снижение процентных ставок весьма благоприятный фактор для ипотечных заемщиков, - считает финансовый аналитик Александр Доржиев. - Но, с другой стороны, мы видим многолетнее падение реальных доходов большей части населения Бурятии, ускоряемое жесткими ограничительными мерами в связи с эпидемиологическими ограничениями.По прогнозу эксперта, выгоду от снижения трат на обслуживание кредитов домохозяйства получат «весьма ощутимую». Однако речь идет о тех гражданах, чьи доходы не уменьшились в ходе экономического кризиса. Речь, прежде всего, идет о представителях госсектора. А также о той части бизнеса, которая в кризис не только не пострадала, но и, наоборот, получила неожиданные преимущества в связи с переделом рынка и уходом конкурентов.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»