В Бурятии Сбербанк игнорирует заявки на льготные кредиты от пострадавшего в пандемию бизнеса

Спасти бизнес в кризисный период с помощью государства получается далеко не у всех



Несмотря на широко анонсированные Правительством РФ меры поддержки бизнеса пострадавшим от пандемии, в Бурятии с мерами поддержки не торопятся. Хотя начало было многообещающим: правительство объявило о программе кредитования по 2%, причем эти деньги при определенных условиях можно не возвращать. Тысячи предпринимателей



Но финансовой помощи многие предприниматели так и не дождались, особенно те, кто обратился за помощью в Сбербанк. И если в других банках, например ВТБ льготные кредиты выдаются без проволочек, то Сбербанк на сегодня вообще прекратил принимать заявки.



Так в нашу редакцию обратился бизнесмен с жалобой, что не может получить льготное кредитование от Сбербанка. Его бизнес входит в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей по ОКВЭД. Он рассказал, что на протяжении многих лет является постоянным клиентом Сбербанка, и поэтому, когда встал вопрос, где получить кредит, он без всяких сомнений подал заявку именно в свой банк еще 5 июня, и до сих пор, спустя 12 дней от банка ни ответа, ни привета.



На его настойчивые звонки менеджер банка отвечает, что весь процесс тормозит налоговая служба. Бизнесмен считает, что это чистой воды отговорка и очень сожалеет, что обратился именно в Сбербанк. По его словам, «надо было сразу по примеру коллег идти в ВТБ, а так как в Сбербанке весь процесс автоматизирован, то там даже нет возможности отозвать заявку. Да и нет никакой гарантии, что и в других банках сейчас выдают кредиты. Видимо лимиты у них кончились, т. е. у правительства попросту не хватило на всех денег. Получается поддержка не для всех, успели те, кто подал заявку в самом начале действия программы, остальные остались в пролете».



Как оказалось, правы были скептики, которые изначально не поверили в очередную «обещалку» от Правительства, и говорили, что «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, да и то только для второй мышки».



Фото: «Номер один»



Несмотря на широко анонсированные Правительством РФ меры поддержки бизнеса пострадавшим от пандемии, в Бурятии с мерами поддержки не торопятся. Хотя начало было многообещающим: правительство объявило о программе кредитования по 2%, причем эти деньги при определенных условиях можно не возвращать. Тысячи предпринимателей выстроились в очередь за деньгами Но финансовой помощи многие предприниматели так и не дождались, особенно те, кто обратился за помощью в Сбербанк. И если в других банках, например ВТБ льготные кредиты выдаются без проволочек, то Сбербанк на сегодня вообще прекратил принимать заявки.Так в нашу редакцию обратился бизнесмен с жалобой, что не может получить льготное кредитование от Сбербанка. Его бизнес входит в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей по ОКВЭД. Он рассказал, что на протяжении многих лет является постоянным клиентом Сбербанка, и поэтому, когда встал вопрос, где получить кредит, он без всяких сомнений подал заявку именно в свой банк еще 5 июня, и до сих пор, спустя 12 дней от банка ни ответа, ни привета.На его настойчивые звонки менеджер банка отвечает, что весь процесс тормозит налоговая служба. Бизнесмен считает, что это чистой воды отговорка и очень сожалеет, что обратился именно в Сбербанк. По его словам, «надо было сразу по примеру коллег идти в ВТБ, а так как в Сбербанке весь процесс автоматизирован, то там даже нет возможности отозвать заявку. Да и нет никакой гарантии, что и в других банках сейчас выдают кредиты. Видимо лимиты у них кончились, т. е. у правительства попросту не хватило на всех денег. Получается поддержка не для всех, успели те, кто подал заявку в самом начале действия программы, остальные остались в пролете».Как оказалось, правы были скептики, которые изначально не поверили в очередную «обещалку» от Правительства, и говорили, что «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, да и то только для второй мышки».Фото: «Номер один»