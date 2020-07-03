В Бурятии у банков нет денег на «бесплатные» кредиты

Сохранение рабочих мест сталкивается с большими препятствиями





В Бурятии банки столкнулись с тем, что заявки на получение льготного кредитования пострадавшим отраслям экономики на выплату зарплаты значительно превысили лимиты по программе, в связи с чем они вынуждены либо тянуть с одобрением кредитов, либо отказывать клиентам. Таким образом, сохранение рабочих мест сталкивается с все большими препятствиями

Напомним, что, согласно Постановлению правительства РФ №696, компании с 1 июля могут получить кредит под 2% на выплату заработной платы. Формула выплаты проста: число сотрудников, помноженное на МРОТ (12,1 тыс. рублей) и на районный коэффициент с выплатой в течение шести месяцев. Если предприятия выполнят условия программы в течение всего срока и сохранят занятость на уровне 90%, то сам кредит и проценты банк спишет, а все расходы возьмет на себя государство.Однако в Бурятии проблемы начались с самого начала. По сведениям «Номер один», ряд банков, несмотря на то, что 85% сумм кредитов гарантированы госкорпорацией «ВЭБ», начали требовать от директоров и учредителей фирм личного поручительства. Чем это грозит в период кризиса - очевидно. Напомним, в случае невозможности выполнения своих обязательств по кредиту взыскание накладывается на личные активы руководителей. Помимо этого, у банков есть возможность признавать сделки за трехлетний период до начала взыскания ничтожными и направленными с целью уклонения от выполнения своих обязательств.- Личное поручительство в период экономического кризиса дополнительно увеличивает риски рейдерских захватов, что происходило в Бурятии уже не раз, когда, например, в прошлый кризис один крупный банк целенаправленно поднял ставки по кредиту, а затем потребовал досрочного погашения долга с целью разрушения бизнеса и получения активов по смехотворным ценам, - рассказывает один из ранее пострадавших от банковского произвола предпринимателей. - Естественно, что выполнить подобные условия нам было трудно и наш бизнес попытались «отжать».По словам бизнесмена, история с так называемыми «дармовыми кредитами» это уравнение с многими неизвестными. Ведь отчитываться предпринимателям предстоит за данные, представленные налоговой инспекцией и Пенсионным фондом, и любая ошибка может привести к тому, что фирма слетает с жестких условий выполнения кредитной программы. Или, например, часть коллектива решит неожиданно уволиться, например, по семейным обстоятельствам или в связи с переездом. Для небольших фирм увольнение даже двух человек может привести к срыву программы и необходимости лихорадочного поиска замены уволившихся в течение календарного месяца.И, самое главное, бюджеты всех уровней трещат по швам, экономика в ауте, потребительский спрос и не думает восстанавливаться из-за пресловутых «нерабочих дней». В этой ситуации многие бизнесмены не могут ничего прогнозировать даже на осень, не говоря уже о том, чтобы забегать на 2021 год. Тем не менее, даже несмотря на «подводные камни» кредитования, ясные и понятные правила реализации данной меры поддержки, спрос в республике превысил ожидания. Однако многие, по некоторым сведениям, в Бурятии это каждый третий бизнесмен, столкнулись с отказами в выдаче и затяжкой в одобрении льготных займов.- Я в начале июня представил все документы в один из банков и уже 1 июля должен был получить деньги, - пожаловался один из улан-удэнских предпринимателей. - Но в банке до сих пор ничего конкретного не говорят, вроде одобрили, а хода выплате не дают.Как выяснилось, у банков превышены лимиты выдачи средств по программе по нашему региону и кредитные организации ждут дополнительных денег.В Нацбанке РБ не стали комментировать ситуацию, сообщив, что: «Банк России и его территориальные учреждения не являются уполномоченными агентами по мерам поддержки бизнеса, предусмотренным Постановлением правительства №696».Тем временем ситуация с занятостью продолжает стремительно ухудшаться.По данным Росстата, в апреле в Бурятии численность безработных превысила 10,4%, что стало антирекордом в Дальневосточном федеральном округе.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»