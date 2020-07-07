07.07.2020
Алексей Цыденов про гормолзавод: «Там не все так хорошо, как хотелось бы»

Алексей Цыденов про гормолзавод: «Там не все так хорошо, как хотелось бы»

По словам главы, там идут «несогласованные действия со стороны собственников»

Сегодня во время отчета главы Бурятии перед Народным Хуралом Алексей Цыденов остановился на проблемном предприятии - АО «Молоко Бурятии». В последние годы оно находилось в кризисе и не раз оказывалось на грани банкротства. Однако, по словам главы, ситуацию удалось стабилизировать:

- В текущем году благополучно решилась судьба АО «Молоко Бурятии». Наш основной переработчик молока сменил собственника и возобновил производственную деятельность, постепенно гасит задолженность перед поставщиками сырья и восстанавливает контакты с сельскохозкооперативами в районах республики, - заявил глава.

Однако, есть моменты, которые вызывают некую настороженность, о чем также сообщил глава депутатам.

- К сожалению, там не все так хорошо, как хотелось бы. Снова идут несогласованные действия со стороны собственников. Поэтому вопрос держим на контроле, - пояснил Алексей Цыденов.

В целом же по итогам 2019 года произошел спад показателей в молочном животноводстве, надой молока снизился на 10%, в основном за счет снижения в личных подсобных хозяйствах.

- Для стабилизации ситуации в молочном животноводстве был разработан и стартовал новый механизм поддержки по приросту производства молока - возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, - сказал Алексей Цыденов.

Фото: «Номер один»
молоко бурятии
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