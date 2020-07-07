Бурятия в прошлом году поставила финансовый рекорд

В республику пришло больше денег, чем когда-либо





Как рассказал сегодня депутатам Хурала глава Бурятии Алексей Цыденов, прошлый год в финансовом плане оказался для республики удачным. Так, в 2019 году зафиксирован рекордный темп роста инвестиций – в 1,4 раза к уровню 2018 года. По данному показателю – темпам прироста инвестиций - республика заняла 2-е место в России и 2-е место по Дальнему Востоку. Объем инвестиций по полному кругу организаций превысил 70 миллиардов рублей.

Высокие темпы роста финансов показал и бюджет республики.- В 2019 году консолидированный бюджет республики составил 80,6 миллиарда рублей, что на 15 миллиардов больше уровня 2018 года. А если сравнивать с 2016 годом, то бюджет вырос на 25 миллиардов рублей. Для сведения, в 2020 году план по консолидированному бюджету составляет 91,7 миллиарда рублей, что еще на 11,1 миллиарда рублей больше уровня прошлого года, - рассказал Алексей Цыденов.Увеличился и объем целевых трансфертов из федерального бюджета. В 2019 году он вырос в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом и составил 17,2 млрд рублей. Из них 9,7 млрд рублей пошло на реализацию 11 национальных проектов, 2,3 млрд рублей - на строительство детских садов.- За счет дальневосточной президентской субсидии мы получили возможность решить наиболее острые проблемы в социальной сфере. За прошедший год мы реализовали 79 мероприятий на общую сумму 3,6 млрд рублей, - сказал глава.При этом поддерживающийся на протяжении последних двух лет высокий уровень инвестирования значительно повлиял и на рост валового регионального продукта.- По нашей оценке, валовой региональный продукт увеличился до 239 млрд. рублей в 2019 году, с приростом к уровню 2018 года на 1,7% (в сопоставимых ценах). А к уровню 2017 года вырос на 6,5%, - рассказывал Алексей Цыденов.Реальный сектор экономики развивался более высокими темпами, чем было запланировано, объемы промышленного производства достигли 133,5 млрд рублей. Также по итогам 2019 года налоговые и неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет в объеме более 37 млрд рублей – это то, что республика зарабатывает самостоятельно, без учета федеральных поступлений.Фото: pixabay.com