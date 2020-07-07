В Бурятии растет добыча рассыпного золота на фоне падения добычи рудного

В целом в прошлом году добыто свыше 5 тонн золота



Как следует из отчета главы республики за прошлый год, добывающая сфера Бурятии чувствует себя более-менее уверенно.

- В сфере добычи полезных ископаемых индекс промышленного производства по итогам 2019 года составил 125,2%. Объем отгруженной продукции в отрасли достиг 35,3 млрд. рублей, что составило четверть промышленного производства в целом по республике (26,4%). «Разрез Тугнуйский» увеличил добычу угля на Никольском месторождении в 1,9 раза. В текущем году компания продолжает инвестиции в развитие Никольского месторождения, строит корпус обогащения угля, - рассказал сегодня Алексей Цыденов депутатам Хурала.



Кроме того, на полную производственную мощность вышло АО «Хиагда», добыча урана увеличилась на 18,4% - до 1016 тонн.



В небольшом плюсе осталась и золотодобывающая отрасль. Предприятиями республики добыто свыше 5 тонн золота, или 106% к уровню 2018 года. При этом фиксируется снижение на 5,6 % добычи рудного золота, которое компенсировано приростом на 24,9% добычи россыпного золота.



Напомним, запасы рудного золота



Фото: pixabay.com - В сфере добычи полезных ископаемых индекс промышленного производства по итогам 2019 года составил 125,2%. Объем отгруженной продукции в отрасли достиг 35,3 млрд. рублей, что составило четверть промышленного производства в целом по республике (26,4%). «Разрез Тугнуйский» увеличил добычу угля на Никольском месторождении в 1,9 раза. В текущем году компания продолжает инвестиции в развитие Никольского месторождения, строит корпус обогащения угля, - рассказал сегодня Алексей Цыденов депутатам Хурала.Кроме того, на полную производственную мощность вышло АО «Хиагда», добыча урана увеличилась на 18,4% - до 1016 тонн.В небольшом плюсе осталась и золотодобывающая отрасль. Предприятиями республики добыто свыше 5 тонн золота, или 106% к уровню 2018 года. При этом фиксируется снижение на 5,6 % добычи рудного золота, которое компенсировано приростом на 24,9% добычи россыпного золота.Напомним, запасы рудного золота в Бурятии истощаются . Это стало причиной, в том числе и того, что «Бурятзолото» распродает свои рудники. При этом в перспективе россыпное золото вряд ли сможет заменить рудное – оно составляет небольшую долю в общем объеме и сильно уступает рудному. Да и сами участки небольшие. Так что ждать существенного развития отрасли за их счет не стоит.Фото: pixabay.com