Коронавирус ударил по инвестпроектам Бурятии

Китайские инвесторы затормозили проекты в республике





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Дмитрий Дружинин поинтересовался судьбой созданной недавно в республике территории опережающего развития. А точнее, судьбой двух основных инвесторов: ООО «ТЛТ Наушки» с проектом по созданию транспортно-логистического терминала на границе с Монголией и ООО «Ноябрьскпродсервис», которое намеревалось построить птицеводческое предприятие мощностью 30 000 тонн мяса бройлеров в год, инкубаторием, цехом убоя и комбикормовым заводом.



- Общая сумма инвестиций по этим двум проектам – более 5,5 млрд рублей. Самое главное – анонсировалось создание 870 рабочих мест. Сейчас в каком состоянии эти проекты? Отразилась ли на них эта ситуация с пандемией? – спросил депутат у зампреда правительства по экономическому развитию Алексея Мишенина.



По словам чиновника, коронавирус ударил по обоим проектам.



- Этот год внес свои коррективы ввиду пандемии. К сожалению, и на том, и на другом проекте отразилась эта ситуация. По первому проекту («ТЛТ Наушки») это было связано с источником финансирования. Мы понимаем, что это Китай. И, так как границы были закрыты, то и движение инвесторов, и обеспечение дальнейшего развития было сильно затруднено, - пояснил он.



Тем не менее, от проектов инвесторы пока не отказываются.



- Мы докладывали в Минвостокразвития, что проект идет. Мы ждем, что ситуация изменится и у инвестора вопрос с финансированием решится. С нашей стороны мы реализацию поддерживаем. Пока оба инвестора подтверждают реализацию данных проектов, - подытожил зампред.



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