В Улан-Удэ подорожали новостройки

Средняя цена на квадратный метр выросла до 53,7 тыс. рублей





Квартиры в новостройках продолжают дорожать по всей стране, в числе лидеров по темпам роста цен в 2020 году оказалась и столица Бурятии. Средняя цена на квадратный метр новостройки в Улан-Удэ выросла до 53,7 тыс. рублей.

По итогам первого полугодия 2020-го квартиры подорожали в новостройках 63 из 70 крупнейших городов России, в семи — подешевели. Самый значительный рост зафиксирован в Сочи, где квадратный метр прибавил в цене более 15%, говорится в материалах портала «Мир квартир».За последние полгода цены на первичном рынке недвижимости России в среднем поднялись на 6% , подсчитали аналитики. Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тыс. рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14% - до 50,7 тыс. рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13% - 53,8 тыс. рублей) и Тюмени (плюс 12,7% - 74,4 тыс. рублей).«Несомненно, рост цен на новостройки обусловлен дешевой ипотекой, субсидируемой из государственного бюджета. Это был роскошный антикризисный подарок застройщикам, которым теперь не нужно снижать ценовую планку, чтобы привлечь покупателей, — констатируют эксперты. — Многие компании после отмены локдауна отметили высокий спрос на квартиры, хотя количество сделок пока не сравнялось ни с «докоронавирусным», ни с прошлогодним».Лидером по стоимости «квадрата» остается Москва - 221 683 рубля, далее Сочи (139 565 рублей) и Санкт-Петербург (136 252 рубля).Что касается Улан-Удэ, то ценник в 53 750 рублей оказался ниже, чем у соседей. В Якутске метр в новостройке стоит 90 тысяч, в Иркутске - почти 71 тысяча и даже в Чите выше – 62 051 рубль. ⠀⠀Средняя цена нового жилья по всем городам составила к 1 июля 62,8 тыс. рублей за метр, средняя стоимость квартиры — 3,59 млн рублей. В столице Бурятии средняя стоимость квартиры на «первичке» составила 2 544 211 рублей.По словам риелтора Ларисы Бибишевой, за последние шесть лет цены на новостройки росли по многим причинам, в первую очередь, из-за инфляции, существенного роста стоимости строительных материалов. Самый заметный скачок цен на квартиры за последнее время произошел в 2019 году из-за постепенного перехода строительной отрасли на работу через эскроу-счета. Жилье в результате подорожало на 10%.По итогам мая 2020-го в России зарегистрировано 35,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тыс. ДДУ годом ранее. Таким образом, продажи квартир в российских новостройках в последнем месяце весны обвалились вдвое. Число сделок с привлечением ипотеки сократилось менее значительно — на четверть, до 163,9 тысячи. Однако в Бурятии ситуация другая.- Логику рынка недвижимости в Улан-Удэ трудно предугадать, - отмечает риелтор. - Мы ожидали понижения цен из-за падения доходов, к тому же в этом году мало кто начал строить. В итоге получилось наоборот. «Дальневосточная» ипотека продолжает давать рост. Также снизились другие ставки по ипотеке, средний размер упал до 8,9%.Эксперт добавил, что даже в разгар пандемии объемы сделок почти не падали.- Люди разбирают, что есть, и коронавирус никак не повлиял. Было сложнее показывать квартиры. Очень много снимали видео квартир и отправляли клиентам для предпоказа.Также Лариса Бибишева заметила, что размер накоплений жителей Бурятии оказался выше ожидаемого.- У людей в кубышках были деньги и немалые – клиенты вносили от 30 до 50%. Конечно, 90% уходит по «дальневосточной» ипотеке. Причем продаются не только квартиры в новостройках Улан-Удэ, но и районы. У нас поднялись цены на прилегающие районы. В Онохое, Сотниково, в Иволгинске – то, что стояло годами, все продалось или подскочило в цене.Интересно, что весной федеральные эксперты не советовали инвестировать в квадратные метры. Заработать на них вряд ли получится: ставки аренды жилья падают, поэтому покупка недвижимости для сдачи квартиросъемщикам уже не выглядит привлекательной.Однако в Бурятии у большинства жителей квартира является единственным жильем. А «дальневосточная» ипотека переломила ситуацию и склонила горожан вложить все средства в «квадраты». Как обычно, ситуацией воспользовались застройщики, моментально взвинтив цены.Андрей Шевченко, «Номер один»Фото: «Номер один»