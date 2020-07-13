Прокуратура Бурятии спасла владельца торговой сети от проверки

Сейчас проверять бизнес можно только в исключительных случаях





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Управление Россельхознадзора по Иркутской области и РБ незаконно инициировало проверку в отношении индивидуального предпринимателя – директора крупной торговой сети продовольственных товаров.

«В связи с изменениями федерального законодательства о государственном контроле, до конца 2020 года контролирующими органами не проводятся плановые проверки субъектов предпринимательства в случае, если их деятельность или эксплуатируемые объекты не относятся к категории чрезвычайно высокого или высокого риска», отметили в надзорном ведомстве.И.о. руководителя Управления Россельхознадзора получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого проведение незаконной проверки предотвращено. Виновное должностное лицо привечено к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»