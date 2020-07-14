Глава Бурятии позвал инвесторов на Щучье озеро

В 2021 году к популярному месту отдыха откроют новую дорогу





14 июля глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировал работы по реконструкции участка автомобильной дороги «Тохой - Турбаза «Щучье Озеро - Родник» с нулевого по четырнадцатый километр, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Работы начались в январе этого года. На текущем этапе завершается устройство земляного полотна и снятие старого асфальтобетонного покрытия.- Протяженность объекта составляет 13,3 км. Полностью будет уложен асфальт. По проекту предусмотрен перенос линии электропередач, линии Ростелекома. Объект будет достроен в следующем году, работа идет по графику, - доложил представитель генерального подрядчика стройки ООО «АвтоДом» Иван Пашинский.Почти 568 млн рублей на обновление дорожного полотна в популярном у туристов и жителей Бурятии направлении было предусмотрено в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограммы «Туризм».Как отметили в пресс-службе правительства, реконструкция дороги – один из шагов по развитию туристкой деятельности в Селенгинском районе, в частности, туристического кластера «Щучье озеро». О его перспективах главе Бурятии рассказал руководитель администрации района.- Резидентами этого проекта являются оздоровительный лагерь «Сибиряк» ОАО РЖД, загородный оздоровительный лагерь «Уголек» и санаторий «Родник». С 2020 по 2024 годы они вложат в развитие кластера свыше 438 млн рублей, соответствующие документы у нас уже есть, - отметил глава Селенгинского района Станислав Гармаев.- С учетом того, что дорога появляется, и повышается интерес к путешествиям внутри страны, думаю, и на Щучье озеро также будет больше желающих приехать отдохнуть. К нашему бизнесу и предпринимателям из других регионов хочу обратиться: есть отличная возможность – теплое озеро с хорошим пляжем, живописным берегом, близко от города – добро пожаловать, - обратился к потенциальным инвесторам Алексей Цыденов.Плановый срок сдачи новой автомобильной дороги, установленный контрактом – сентябрь 2021 года.Фото: пресс-служба правительства Бурятии