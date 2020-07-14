В Улан-Удэ ТГК-14 завысила счета за тепло жителям 87 домов

Компания оштрафована на 650 тысяч рублей





УФАС Бурятии оштрафовало ТГК-14 на 650 тысяч рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. За это же нарушение штраф в размере 15 тысяч рублей наложен на заместителя директора компании по реализации тепловой энергии.

Ранее муниципальная жилищная инспекция администрации Улан-Удэ на основании проведенных проверок направила в прокуратуру Бурятии информацию о том, чтобы ТГК-14 устранила нарушения при начислении платы за отопление по показаниям общедомовых приборов учета.Как сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, за 2017-2019 годы жителям 87 многоквартирных домов размер платы за отопление был рассчитан исходя из объема тепловой энергии, превышающей фактическое потребление по показаниям общедомовых приборов учета. Кроме этого, ТГК-14 не производило корректировку размера платы за коммунальную услугу по отоплению собственникам помещений.Из прокуратуры материалы проверки пришли в УФАС. Антимонопольщики пришли к выводу, что компания нарушила закон «О защите конкуренции» путем «злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в нарушении установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования при начислении гражданам денежных средств за потребленную коммунальную услугу по отоплению, результатом которого является ущемление интересов неопределенного круга потребителей».Фото: «Номер один»