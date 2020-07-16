В Бурятии из-за коронавируса стало меньше строителей

Дефицит кадров может сказаться на строительстве детсадов и школ





Закрытие границ в связи с китайским коронавирусом и невозможностью транзита в Бурятию рабочей силы из Китая привело к значительному торможению темпов строительства новостроек, ранее в основном возводимых мигрантами. Дефицит в них остро ощущается и на строительстве детских садов и школ в регионе. И эта тенденция, учитывая короткий летний сезон, может вылиться в смещение сроков ввода социальных объектов в эксплуатацию.

В Бурятии число незакрытых вакансий растет не по дням, а по часам. По данным Министерства строительства Бурятии на 2020 год, потребность в рабочей силе составила более 1100 человек. В основном требуются бетонщики, каменщики, арматурщики и др. При этом зарплата квалифицированного рабочего, занятого на заливке монолитных конструкций, выросла до 70 тыс. рублей в месяц и выше. Однако это проблему решает только частично, поскольку в других регионах платят еще больше и квалифицированные кадры из Бурятии ускоренно «утекают» на стройки Москвы и Сибири. А в Бурятии возникают ЧП.- Обычный случай: наша бригада возводит монолит для детсада, установили опалубку, контроль вроде был, но когда начали заливать бетон, все расползлось, - рассказывает руководитель одной крупной организации Улан-Удэ. - Пришлось весь этот бетон собирать снова, вывозить и заливать заново.Китайские рабочие в этом отношении обучены по-другому: им с детства доносится простая мысль, что если будет брак, то их обязательно заставят все переделывать. Поэтому они с самого начала работают тщательно и ритмично.К слову, попытки заменить дисциплинированные китайские бригады предпринимались и раньше.- Несколько лет назад строили элитную высотку на проспекте 50-летия Октября, там строители-узбеки добились хороших темпов. Этаж возводили за одиннадцать дней, все удивлялись, как это у них быстро получается, - продолжает собеседник. - А секрет прост, на трех узбеков приходился один турок-бригадир, тщательно осуществляющий процесс контроля.Как отмечает эксперт, «без жесткого контроля ни наши строители, ни узбеки работать быстро и качественно не хотят, поэтому на площадке должно быть несколько работников ИТР, контролирующих соблюдение всей технологии».В противном случае уже после введения объектов в эксплуатацию часто многое приходится переделывать.Не удался и эксперимент с «репатриацией» бурятских строителей из Южной Кореи.- Там, в Корее, они работали лучше местных, поэтому мы сформировали из них бригаду и пообещали платить по тем же расценкам, - рассказывает представитель одного из крупных застройщиков Бурятии. - В первое время они показывали просто фантастические темпы, но потом у одного рабочего заболел ребенок, второму надо было ехать в район по семейным делам, в общем, в бригаде как-то быстро иссяк энтузиазм, начали волынить, хотя платили им очень хорошо.Судя по всему, многие наши строители готовы работать на стройках по-стахановски за 100 тыс. рублей в месяц. Но на короткой дистанции и вдали от Родины, где их мало что отвлекает от трудовых подвигов. Именно поэтому, чтобы уменьшить зависимость рабочих от настроения, расчет делается на технологии. На недавнем совещании в региональном правительстве, где застройщики в один голос говорили о проблемах с комплектованием рабочих бригад, решено двигаться по пути ускорения переподготовки рабочих специальностей. В том числе шире внедрять технологии инвентарной опалубки.- Специалисты, работающие в данном направлении, очень востребованы, поэтому их подготовка частично позволит восполнить дефицит кадров, - отмечают в пресс-службе Минстроя РБ. - Параллельно ведется работа по возрождению крупнопанельного домостроения. Данное новшество позволит снизить напряженность по строительным специальностям, так как большая часть операций будет проводиться непосредственно в цехах домостроительного комбината.Но пока это только в перспективе, а сегодня улан-удэнские застройщики бодро заполняют заявки на приезд китайских мигрантов на весну 2021 года. Проблема поднята и на уровне России. Так, недавно Владимир Путин предложил ускорить приезд мигрантов в Россию, а сдачу бюджетных объектов в связи с коронавирусом могут перенести с декабря 2020 года на начало будущего. Тем не менее в Министерстве строительства РБ полагают, что «в рамках заключенных контрактов в Бурятии в 2020 году подрядчики обязуются завершить строительство шести школ и двух детсадов до конца года».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com