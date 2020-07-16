«ТимлюйЦемент» возобновил поставки продукции на аэродром в Забайкалье

На стройку планируется направить 15 тысяч тонн цемента





ООО «ТимлюйЦемент», дочернее общество АО «ХК «Сибцем», приступило к отгрузке цемента для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома «Степь» в Забайкальском крае.

С июля по сентябрь 2020 года завод планирует направить на объект 15 тысяч тонн портландцемента без минеральных добавок на основе клинкера нормированного состава – ПЦ 500 Д0-Н. Данный вид материала применяется при производстве бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных напорных и безнапорных труб, железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опорных высоковольтных линий электропередач. Бетон, изготовленный из этого цемента, быстро набирает прочность, отличается водонепроницаемостью, морозостойкостью и долговечностью. В соответствии с требованием заказчика поставки осуществляются железнодорожным и автотранспортом.«ТимлюйЦемент» отправляет потребителю продукцию в мягких контейнерах весом по одной тонне в полувагонах до пункта приема, непосредственно на строительную площадку цемент попадает с помощью автомобильного транспорта.«Стабильно высокое качество цемента, выпускаемого нашим предприятием, полностью соответствует требованиям заказчика. Напомню, что с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7» Министерства обороны РФ мы сотрудничаем больше семи лет. За это время на аэродром «Степь» отгружено без малого 60 тыс. тонн цемента, – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко. – В 2020-м коронавирус не нарушил планы по реконструкции объекта. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране поставки цемента продолжаются в штатном режиме с учетом соблюдения требований безопасности».Фото: «ТимлюйЦемент»