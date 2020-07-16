В Улан-Удэ бизнесмены не могут поделить гормолзавод

Конфликт на предприятии вызвал серьезную обеспокоеннность у властей





На гормолзаводе резко накалились отношения между старыми собственниками - группой лиц во главе с генеральным директором АО «Молоко Бурятии» Анатолием Раднаевым и новым инвестором - гендиректором ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии» Доржи Абзаевым. Конфликт на крупнейшем молокоперерабатывающем предприятии региона вызвал серьезную обеспокоеннность у властей. Поскольку будущее предприятия, только привставшего с колен, вновь находится словно в тумане.

На «правительственном часе» в парламенте Бурятии депутаты в очередной раз подняли вопрос о ситуации на многострадальном предприятии.- К сожалению, там не все так хорошо, как хотелось бы. Снова идут несогласованные действия со стороны собственников. Поэтому вопрос держим на контроле, - сообщил глава региона Алексей Цыденов.Напомним, что «не все хорошо» у ОАО «Молоко» с периода последнего покорения Крыма. Предприятие очень невовремя затеяло перевооружение, да еще на кредитные средства - как раз накануне 2014 года. Когда произошла крымская эпопея и вместе с ней РФ попала под санкции со скачком валютных курсов. В результате «Молоко» не смогло вовремя оплачивать платежи по новой производственной линии «Тетрапак» стоимостью около 200 млн рублей. Добавил проблем и 2016 год, когда оборотные средства предприятия почти полностью сгорели во время краха «БайкалБанка».Тогда же на выручку пришло правительство республики, выступив гарантом по кредиту и далее забрав современную линию на баланс регионального гарантийного фонда. Последний передал недавно созданному ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии» линию в аренду. Только работайте.Однако работали старые собственники из рук вон плохо: предприятие задолжало поставщикам молока миллионы и в ноябре 2019 года встало ввиду отсутствия сырья. Как сообщал «Номер один», тогда же гендиректор ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии» попытался продать предприятие московским и иркутским конкурентам, однако потенциальных инвесторов смутила и высокая цена, и непрозрачная схема владения предприятием. Напомним, что бизнес, земля, производственные корпуса, имущество, сопутствующая инфраструктура (ночной клуб, ресторан, магазины) и новая производственная линия находились в руках нескольких собственников.Видимо, довольно запутанная схема владения активами позволяла собственникам предприятия эффективно защищаться от рейдеров и кредиторов. Но одновременно осложняла покупку. Однако после отказа московских и иркутских инвесторов покупать, что называется, «кота в мешке», бурятских молочников от полного банкротства спас совладелец ООО «Улан-Удэнская птицефабрика» Доржи Абзаев. Который по просьбе чиновников правительства РБ зашел на предприятие и вложил по состоянию на апрель этого года 15 млн рублей. Деньги в основном пошли на закуп сырья и отладку производственных процессов. Но сегодня все может вернуться к первоначальному состоянию.- Инициаторы схемы думали, что со временем Абзаев, как опытный управленец, разрулит ситуацию, разберется со всеми сложными схемами и разного рода обременениями и выведет предприятие из глубокого кризиса, - сообщил информированный источник, знакомый с ситуацией на гормолзаводе. - Однако «птичники», видимо, не смогли поставить под свой контроль все бизнес-процессы, а Раднаев, похоже, стал играть свою игру, не устроившую Абзаева.Таким образом, поскольку процесс передачи управления, судя по всему, вышел половинчатый, то «несогласованные действия собственников» по сути означают, что до конца не решены два важных вопроса. Об активах гормолзавода и кто на самом деле главный там. А без единоначалия получается, как в басне Крылова о лебеде, раке и щуке. Впрочем, пока гормолзавод работает в прежнем режиме, постепенно гасит долги перед поставщиками сырья и восстанавливает контакты с сельскохозяйственными кооперативами в районах республики.Добавим, что сама отрасль пока и не думает восстанавливаться. По данным Министерства сельского хозяйства Бурятии, в 2019 году объем сдачи сырого молока в республике снизился на 10%, в основном за счет падения его в личных подсобных хозяйствах. А в связи с понижением объемов сбора местного сырья зависимость местных производств от привозного сухого молока стала только нарастать. На улан-удэнском молокозаводе оперативно не смогли ответить на запрос «Номер один».Впрочем, региональные власти пытаются переломить негативные тенденции. Как сообщил на днях глава Бурятии Алексей Цыденов, правительство совместно с депутатами Народного Хурала запустило новый проект по поддержке и приросту производства молока. Речь идет о возмещении сельхозпроизводителям части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота. Средства на эти цели заложены в бюджете этого года.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»