В Бурятии гостиницы на Байкале сказочно заработали

В июле они подняли стоимость проживания на 20%





Гостиницы и гостевые дома на Байкале в июле на 20% подняли стоимость проживания. Несмотря на это, выросший спрос на отдых привел к нехватке мест. Хотя еще в начале июля никто не предполагал, что спрос превысит предложения, а отельеры будут застигнуты врасплох.

- После вялых продаж в июне никто не ожидал, что туристы так массово поедут на Байкал, - удивляется председатель правления бурятского Республиканского союза туриндустрии Андрей Измайлов. - Это можно объяснить двумя факторами: люди засиделись дома и хотят прийти в себя после длительных нерабочих дней. Кроме того, большой поток на Байкал пошел из традиционных Иркутска и Читы, а также западных регионов.Ранее иногородние туристы ориентировались на отдых в Турции и Европе, однако в связи с закрытием границ им пришлось отдыхать «дома»: в Краснодарском крае и Крыму. Часть из вынужденных туристов взяла курс на восток - на Алтай и Байкал, куда российские туроператоры запустили чартерные туры. Так, в аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ из Москвы прибыл уже третий рейс чартерной цепочки туроператора «TUI Россия».Примечательно, что рейсы в Улан-Удэ выполняются с полной загрузкой - это показывает большой интерес московских туристов к чартерной новинке TUI. Им понравилось предложение туроператора побывать в Бурятии и на Байкале по невысокой для москвичей цене. Так, экскурсионный тур обходится от 40 тысяч рублей на человека, включая перелет, трансферы, экскурсии, проживание и питание.В результате сегодня сервисы бронирования гостиниц показывают, что все более-менее приличные места на Байкале выкуплены до середины августа.- Это позволило не только гостиницам, но и нашим улан-удэнским туроператорам начать зарабатывать деньги на продаже путевок на Байкал, - отметил Андрей Измайлов.Правда, заработать смогли не все. Дело в том, что в этом году часть обедневших из-за экономического кризиса улан-удэнцев, имеющих дачи на побережье Байкала, решили не отдыхать там, как обычно, а сдавать дома туристам. Естественно, без регистрации и уплаты налогов. Это вызвало повышенный интерес со стороны контролирующих органов.Так, на прошлой неделе в Кабанском районе прошла комплексная проверка частных домов, сдаваемых в аренду туристам. Сотрудники полиции, налоговой службы, санитарных и экологических ведомств заходят в частные дома и проверяют наличие разрешений на работу, а также соблюдение «коронавирусных» ограничений.Таким образом штрафами пополняются бюджеты, а владельцам домов настоятельно рекомендуют регистрироваться на портале Госуслуги в качестве самозанятых и платить фиксированные платежи.Тем временем денежный поток, свалившийся на туристическую отрасль Бурятии, может вскоре иссякнуть. Так, с 1 августа турецкие авиакомпании собираются летать в Россию, а значит, туристический поток бархатного сезона может сдвинуться на Турцию. По мнению бурятских туроператоров, это может привести к тому, что загрузка прямых чартерных рейсов на Байкал может упасть. Туроператоры рискуют не набрать туристов на запланированные сентябрьские чартеры в Бурятию.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»