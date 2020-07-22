В Улан-Удэ руководитель «Промгражданстроя» препятствовал конкурсному управляющему

За это его оштрафовали на 40 тысяч





В Улан-Удэ прокуратура возбудила в отношении и. о. гендиректора АО «Промгражданстрой» дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, «Промгражданстрой» строил многоквартирный дом, включенный в единый реестр проблемных объектов. Арбитражный суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. Вопреки законодательству о банкротстве руководитель застройщика не передал бухгалтерскую и иную документацию должника конкурсному управляющему.Решением Арбитражного суда республики и. о. гендиректора компании привлечен к административной ответственности и оштрафован на 40 тысяч рублей.Фото: «Номер один»