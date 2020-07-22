В Бурятии сразу шесть строительных компаний признали банкротами

Все они входили в список проблемных застройщиков





Арбитражный суд Бурятии признал шесть застройщиков Бурятии банкротами. В их число вошли ГК ООО «Шэнэсэн», ООО «ПСК «Тамир», АО «Промгражданстрой», ООО «СитиСтрой», ООО «Регионжилстрой» и ООО «Домстройкомплект». В ближайшее время в суде будет рассмотрен вопрос о признании банкротом ООО «Универсал».

Как сообщили в Минстрое Бурятии, банкротство застройщиков является необходимым условием для достройки проблемных объектов за счет средств, выделяемых «Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства».После открытия арбитражным судом конкурсного производства в отношении застройщика и утверждении конкурсного управляющего пострадавшему участнику долевого строительства необходимо будет направить в адрес конкурсного управляющего заявление о включении своих требований в реестр требований участников долевого строительства с приложением подтверждающих документов. Это является основанием в последующем для передачи пострадавшему дольщику оплаченного помещения либо выплаты компенсации. Никаких дополнительных заявлений в суд, как например, о признании права собственности на объект долевого строительства, не требуется.После принятия фондом решения о целесообразности финансирования проблемного объекта, у пострадавшего участника долевого строительства есть право, не дожидаясь завершения строительства, получить денежное возмещение. С соответствующим обращением нужно будет обратиться в федеральный фонд до момента передачи арбитражным судом проблемного объекта фонду поддержки Бурятии.Фото: «Номер один»