Развитие БАМа в Бурятии не повредит экологии

Власть и общественники обсудили модернизацию железной дороги





В Улан-Удэ прошла встреча между представителями Бурятии и начальником Восточно-Сибирской железной дороги Василием Фроловым. Разговор о развитии железных дорог в республике состоялся после того, как в парламенте страны начали принимать федеральный законопроект, который на несколько лет упростит процедуру реконструкции магистральной инфраструктуры России, в т. ч. железных дорог.

Касаемо граждан, он заверил, что при реализации железнодорожных проектов, ради которых принят новый федеральный закон, у ВСЖД нет широкомасштабных планов по истребованию у физлиц имущественного комплекса, в том числе земельных площадей, принадлежащим гражданам.







В обществе появились опасения экологов, защитников природы, что новый российский закон грозит большими рубками леса в ходе расширения железных дорог на Байкальской природной территории и другим экологическим уроном.«Сразу пошла реакция так называемых экологических организаций, которые заявляют, что этот закон позволяет производить сплошную вырубку леса на Байкале, что из-за БАМа разрешается сплошная рубка на Байкале, что теперь фактически любые объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, можно строить непосредственно на берегу Байкала... Эти мнения носят негативный характер и влияют на людей. Мы считаем, что это информационная атака. Есть даже ощущение скоординированности», - обратился к участникам председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.Общественные тревоги обсудили в ходе расширенного заседания Общественной палаты Бурятии. Значимость темы подчеркнуло участие главы республики. Льготные правила развития, модернизации будут действовать до 31 декабря 2024 г. Количество участников обсуждения, с учетом тех, кто участвовал посредством видеосвязи, было около ста.Как сказал глава республики Алексей Цыденов, наша основная задача – создать для граждан нормальные условия жизни. В том числе на территориях, прилегающих к Байкалу.Основной темой на заседании стало строительство второго пути БАМа. Всех заверили, что под его строительство не надо будет вести никаких крупных рубок лесных насаждений.«Это период, когда завершается второй этап реконструкции Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Речь идет о реализации проектов непосредственно в полосе отвода, которая было сформирована еще в далекие советские времена. Будем развиваться на этих площадях. Единственное, когда будем вести разговор по истребованию, в законном порядке, площадей – это под строительство новых объектов энергосистемы. Там исчисление идет на десятки квадратных метров, не более того, о масштабных площадях разговора быть не может», - объяснил Василий Фролов дату 31 декабря 2024 г.Глава Бурятии тоже пояснил, как на БАМе будут строиться вторые пути. Там, где в рамках полосы железной дороги к путям подходит лес – а это отдельные места, а не везде – будет расчищаться пространство, но это не нанесет вреда экологии.«При этом мы понимаем, что развитие железной дороги создает дополнительные рабочие места. Только по БАМовской части по итогам реализации проекта возникает около пятисот рабочих мест. Когда люди без работы, они идут и валят лес, ловят омуля. Вот это как раз угроза экологии, угроза Байкалу. А по Трансибу, вообще, к лесу не подходим. В рамках Центральной экологической зоны на Транссибе таких работ не предусматривается, там и так два пути и все хорошо. А на БАМЕ это участки от 0,1 до 1 гектара. Это размеры возможного вмешательства в рамках существующей полосы отвода железной дороги. Это про масштаб… Никакой масштаб», - привел Алексей Цыденов конкретные цифры по тому, чего коснется федеральная законодательная новинка.Баир Бальжиров рассказал присутствовавшим, что те, кому довелось побывать на БАМе, знают что это такое и что полоса земли, отведенная некогда под БАМ, – это большой объект.«Как мы услышали от Василия Федоровича, необходимость в новых землях минимальна», - подтвердил Баир Бальжиров.Депутат Народного Хурала Виктор Ячменев высказался о значении развития БАМа и Трансиба, наращивания их пропускной способности. Предполагается, что она должна вырасти в полтора раза.«Без этих мероприятий нельзя будет покрыть потребности в перевозках российских грузов на Восток», - указал депутат.Он привел пример. Развитие такой сырьевой отрасли России, как добыча угля, предполагает, что в перспективе «на гора» будут давать - при консервативном варианте развития - не 440 млн. т (2019 г.), а 485 млн. т (2035 г.). А при оптимистичном варианте– 668 млн. т. Сырье надо будет перевозить.«Согласно прогноза министерства энергетики РФ, в результате снятия системных ограничений при транспортировке только угольных грузов для экспортных потоков угля на рынки стран азиатско-тихоокеанского региона, он увеличится с сегодняшних 50 процентов до 75 процентов объема перевозки экспортируемого угля. Это направление перевозки является приоритетным в условиях сокращения внутреннего потребления угля и снижения поставок в Европу», - пояснил он отдельные аспекты, которые диктуют необходимость развития железных дорог.Примерно об этом же сказал известный ученый республики Николай Атанов – о мировых перевозках грузов и о том, чтобы железные дороги России сохранили свое значение, а не уступили параллельному железнодорожному «коридору» между КНР и Казахстаном.На заседании Общественной палаты выступили многие ветераны БАМа, которые выразили искреннюю уверенность, что ущерба для экологии в случае строительства вторых путей БАМа не будет, сплошных рубок тайги не будет, а жизнь на севере республики, местные города и поселки, с окончанием их строительства получат новый толчок, люди перестанут уезжать.В адрес тех, кто критикует федеральное законодательное новшество, искажая его содержание, раздавались жесткие оценки.«Нам надо четко разделять экологов, которые работают за доллары, и экологов, которые действительно болеют за Байкал, Бурятию, за Россию. Они здесь уцепились за слово «сплошные рубки». Но здесь нет сплошных рубок. Если посмотреть в историю, то у нас сплошные рубки не ведутся с 1970-х годов. А если где-то несколько деревьев придется убрать, то это никак нельзя назвать сплошной рубкой. Чем больше мы говорим об этих так называемых экологах, тем больше льем воду на их мельницу, они зарабатывают на этом деньги», - патриотически высказался общественник Виктор Антропов.Ветеран БАМа из Северобайкальского района Виктор Витюк сказал, что возникновения шумихи следовало ожидать.«Это делается, чтобы сорвать сроки строительства, взбудоражить народ. А на самом деле, правильно сказано – это все денежки идут из-за границы. Это делается, чтобы задержать введение вторых путей, которые обязательно нужны», - сказал он, участвуя в заседании по видеосвязи.Участники расширенного заседания Общественной палаты поддержали позицию главы Бурятии, ВСЖД, ветеранов БАМа и прогрессивных экологов, ученых республики, которые одобрили законодательную новинку российских властей (повторим, она будет работать до конца 2024 г.).Все согласились, что баланс между экономическим развитием, освоением месторождений необходим, и он будет соблюден. Баир Бальжиров подчеркнул, что для жителей Бурятии выражение «священный Байкал» - это не просто слова, а отношение народа.Фото: «Номер один»