В Бурятии расширят производство микродоломита

Байкальский завод минеральных наполнителей получит льготный займ





Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил займ для Байкальского завода минеральных наполнителей на реализацию проекта в Бурятии. На полученные средства завод модернизирует и расширит производство микродоломита – минерального наполнителя для строительных материалов, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Компании одобрен заем по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития». Общий бюджет проекта составляет 115 млн рублей, из которых 33 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 15 млн рублей – в виде займа от регионального фонда развития промышленности РБ.Благодаря такой поддержке у завода появилась возможность обновления станочного парка. Это позволит увеличить годовой выпуск микродоломита с 60 до 65 тысяч тонн, увеличить выход готовой продукции с 50% до 77% от исходного сырья, повысить белизну продукта и снизить производственные потери.Микродоломит – природный тонкомолотый белый наполнитель, который используется при производстве лакокрасочных материалов: сухих смесей, шпатлевки, штукатурки, краски, грунтовки, пластмасс, герметика, клеев, обоев. Он повышает защитные свойства и механическую прочность покрытия, обладает хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и влиянию времени.В качестве сырья используется карьерный доломит Тарабукинского месторождения доломитовых мраморов, который находится в Заиграевском районе Бурятии.Готовая продукция будет реализовываться напрямую строительным предприятиям и через партнеров. Около 23% пойдет на экспорт в Беларусь, Украину и Молдову.Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии