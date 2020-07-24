Семья депутата Хурала Бурятии расширяет бизнес-империю

Пашинские планируют построить современное овощехранилище и цех переработки овощей





Депутаты Хурала Бурятии посетили Кабанский и Прибайкальский районы, где работает крупнейшее в республике и Забайкалье сельскохозяйственное предприятие «Гарантия-2», которое специализируется на выращивании картофеля и овощей.

Как сообщили в пресс-службе парламента, в прошлом году на предприятии было выращено 11 800 тонн картофеля, 4 611 тонн моркови, свеклы и капусты. В этом году посевные площади были увеличены. Подготовлено 410 га под картофель, 31 га – под морковь, по 50 га под свеклу и капусту.В выездном совещании приняли участие депутаты Галсан Дареев, Найдан Чимбеев, Сергей Пашинский, Александр Бардунаев, Анатолий Кушнарев, Виктор Малышенко, Игорь Бобков, Лилия Деева, Валерий Кочнев и Дмитрий Швецов.Агроном предприятия Иван Кузнецов рассказал депутатам о сортах картофеля и овощей, которые выращиваются.Внимание народных избранников привлекла современная система полива полей. Без хорошего полива в нашем засушливом климате невозможно собрать хороший урожай. Это современная поливальная техника длиной 800 метров, в диаметре почти 1600 метров.- Это огромная площадь, почти 212 га одновременно поливается. Такую технику не каждое сельскохозяйственное предприятие может применять. Для выращивания сельхозпродукции очень важное значение имеет - как будешь поливать. Хороший полив – хороший урожай, - отметил депутат Найдан Чимбеев.Заведующий производством Михаил Пешков показал производственные помещения и овощехранилища. В ближайших планах предприятия – строительство современного овощехранилища, оснащенного автоматизированной системой чистки, мойки и фасовки овощей. Также запланировано строительство цеха переработки овощей. Общая стоимость проекта порядка 400 млн. рублей. Строительство планируется начать в 2021 году, а завершить в 2022-м.«В результате поездки депутаты пришли к выводу, что крупные сельскохозяйственные предприятия республики необходимо поддерживать», подчеркнули в пресс-службе Хурала.Отметим, участник совещания Сергей Пашинский, который сейчас занимает пост зампреда аграрного комитета Хурала, ранее сам являлся директором и владельцем «Гарантии-2». С октября 2018 года, когда он получил кресло в парламенте, учредителем и руководителем компании стала Елена Пашинская.Фото: «Номер один»