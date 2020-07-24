Стоимость газа в Бурятии выросла в полтора раза

Это может еще больше усугубить ситуацию с загрязнением воздуха в Улан-Удэ





В Бурятии резко подорожал сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд. Стоимость одной тонны топлива, реализуемого населению, выросла с 25,6 тыс. рублей за тонну до 39 тыс. рублей.

Правительство РФ отказалось регулировать оптовые цены на балонный и емкостный газ для населения исключительно с целью поддержки структур «Газпрома», теряющего доходы за рубежом. Однако для Бурятии рост цен на газ, который часть населения использует для отопления домов, может привести к увеличению закупок грязного угля и ухудшению зимой воздушной атмосферы в Улан-Удэ.У России свой путь. Когда мировые цены на газ падают, у нас их поднимают. «Газпром» из-за провалов в строительстве помпезных и незаполненных газопроводов за рубежом несет колоссальные убытки. В том числе из-за роста затрат на суперстройки и сокращения объемов и снижения цен на газ на мировом рынке. И все проблемы «национального достояния» за рубежом закрываются за счет «дорогих россиян». Вот и население Бурятии, которое на всех уровнях убеждали в том, что мы на пороге великой газификации и к нам вернется синее небо зимой, получило неприятный сюрприз. Цены на сжиженное газовое топливо выросли в июле в полтора раза.В Региональной службе по тарифам «Номер один» сообщили, что рост цен связан с постановлением российского правительства, которое с нового года отказалось от регулирования оптовых цен на сжиженный углеводородный газ. Реализуемый для бытовых нужд населению в рамках региональных квот по балансовым запасам газа.Напомним, что сжиженный углеводородный, балансовый газ (побочный продукт производства моторного топлива) отпускался нам из Иркутской области по ценам ниже рыночных. Тем самым государство ранее оказывало преференции жителям Бурятии. Поскольку иной альтернативы у нас не было: более дешевый трубопроводный газ «Газпром» долгие годы отказывался тянуть в республику, ссылаясь на малочисленность потребителей. Эта схема с дотированием успешно работала и в 90-е, и в «нулевые», обеспечивая социальные обязательства богатого нефтью и газом государства перед бедным населением. В основном за счет поставок относительно дешевого балансового балонного газа, в том числе газомоторного топлива для автомобилей и емкостного газа для отопления домов. Все эти направления обеспечивали жителям республики существенную экономию и улучшали экологическую обстановку в Байкальском регионе.Но уже в начале июля на сайте ООО «Газпром-Газэнергосеть» на торгах стоимость пропан-бутановой смеси выросла до 27 тыс. рублей за тонну. Тогда как в апреле сжиженный углеводородный газ (СУГ) торговался по цене в 6 тыс. рублей за тонну.Речь идет только об оптовых ценах, ведь СУГ еще нужно привезти в Бурятию и развезти населению.- Нам, чтобы привезти СУГ из Сургута на газораспределительную станцию в п. Онохой, необходимо заплатить РЖД 10 тыс. рублей за тонну, - сообщил коммерческий директор АО «Бурятгаз» Андрей Щербаков.- Плюс наши затраты по транспортировке, налоги, зарплата персонала и другие расходы, в итоге выходим на цену в 39 тыс. рублей за тонну газа.Андрей Щербаков отметил, что рост цен вызван несколькими факторами.- Во-первых, многие нефтеперабатывающие заводы в России, производящие СУГ, закрылись на плановый летний ремонт, и предложения значительно сократились, - говорит он. - Кроме того, Россия в рамках соглашения с ОПЕК сократила добычу нефти, что вызвало повышенный спрос на углеводородное топливо внутри страны и потянуло цены вверх.И поэтому, чтобы не работать в убыток в связи с ростом оптовых цен, продавцы «голубого топлива» в Бурятии увеличили стоимость газа для населения.Как стало известно «Номер один», в правительстве республики о проблеме знают и озабочены ситуацией на рынке СУГ. В частности, готовится даже обращение в правительство РФ с просьбой вернуть госрегулирование с целью стабилизации цен для населения региона и в связи с так называемым «байкальским фактором».Тем временем в Бурятии потребители газа в недоумении.- Странно, что цены отпущены в свободное плавание еще в январе, но только сегодня, когда на носу новый отопительный сезон и людям надо закупать топливо, власти начинают реагировать на проблему дороговизны газа, - недоумевает общественный председатель улан-удэнского садового некоммерческого товарищества Сергей Будажапов. - Ведь полуторакратный рост цен на сжиженный газ идет вразрез политике сохранения экологии Байкальского региона и перевода грязной угольной энергетики на экологически чистое топливо, особенно в частном секторе.Как рассказывает председатель, в их дачном поселке, где собственники используют емкостный углеводородный газ, над крышами домов нет дыма. Газ, используемый ими, практически не дает выбросов в атмосферу, а люди избавлены от каторжного труда кидать зимой в топки уголь, вынося ядовитый шлак и гробя свое здоровье. Но благоприятная экологическая обстановка в их поселке может развернуться в худшую сторону.- Соседи, узнав, что мы используем сжиженный газ, хотя он дороже угля и дров, но удобен в эксплуатации, начали один за другим подключаться к газу, - рассказывает он. - Но от их энтузиазма не осталось и следа, когда они узнали о новых тарифах на газ.- В связи с создавшейся ситуацией республика могла бы взять на себя часть затрат с целью субсидирования стоимости сжиженного газа для населения, - cчитает Сергей Будажапов. - Часть затрат затем можно компенсировать через вхождение в федеральные экологические программы. Ведь никто не хочет, чтобы вдоль Байкала стояли угольные кочегарки и коптили воздух над участком Всемирного природного наследия.Однако в Министерстве транспорта Бурятии полагают, что это невозможно.- Согласно методическим указаниям по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных Приказом ФАС от 07.08.2019, предоставление субсидий из республиканского бюджета газоснабжающим организациям на возмещение части затрат, связанных с реализацией сжиженных углеводородных газов населению, не предусмотрено, - сообщили в ведомстве.А на вопрос, не ухудшится ли экологическая ситуация в республике, если в связи с ростом цен на сжиженный газ население будет активнее переходить на уголь и дрова, в министерстве сообщили, что, видимо, нет. Отметив, что, по их подсчетам, сжиженный углеводородный газ для теплоснабжения использует мизерное количество домов. По подсчетам чиновников - 66 жилых домов.Добавим, что недавно депутат Хурала Егор Олзоев заявил, что планы по переводу на газ крупных котельных Улан-Удэ близки к провалу. В частности, парламентарий сообщил, что вместо устаревшей и выбрасывающей много вредных веществ котельной Улан-Удэнского авиационного завода предприятие намерено построить не газовую станцию, как ранее заявлялось. А вернется к угольной генерации (поставив современные системы очистки выбросов). Поскольку цена сжиженного газа в Бурятии, которым планировалось отапливать завод, оказалась в пять раз дороже угля.- Подобная ценовая динамика по газу ухудшит ситуацию с экологией в Улан-Удэ в зимний период, - посетовал депутат.Ведь, кроме отопления, сжиженный газ используется в качестве топлива на автотранспорте, выбрасывая в атмосферу в десятки раз меньше вредных веществ, чем в бензиновых и тем более дизельных двигателях.Однако все это полумеры.- Без более дешевого трубопроводного газа эту задачу не решить, - заявил экс-директор «Бурятгаза», депутат Игорь Бобков. - Забудьте о дорогом иркутском сжиженном газе, только газопровод, что пройдет по республике, может помочь решить экологические проблемы в столице Бурятии, - заявил депутат.Пока же единственная надежда поборников экологически чистого топлива в Бурятии на то, что рынок скорректируется и цены пойдут вниз. Ведь сегодня заливать сжиженный газ в емкости по таким высоким ценам никто из потребителей не торопится и рынок близок к затовариванию.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: russianstock.ru