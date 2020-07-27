Аптечные коммерсанты Бурятии бойкотируют маски местного производства

В чем причина – никто не говорит





Объявление «Масок нет» на двери аптеки «Лара», что находится на ул. Терешковой в Улан-Удэ, видно каждому, кто к ней подходит. Оно напечатано на листе бумаги очень крупным шрифтом и приклеено к стеклу. Чтобы заметили даже люди с плохим зрением. Чтобы не заходили и не надоедали продавцам с вопросами об отсутствующих масках.

За последнее время это не первая аптека, где встречаем такое объявление.Мы все же проходим под красивой вывеской «Лара» и заходим внутрь. «А масок действительно нет?», - спрашиваем продавца. «Нет», - подтверждает он.«А то думали, что просто объявление с входной двери забыли снять». «Нет, маски не привозят, потому ими и не торгуем. Если бы привозили, обязательно объявление сняли бы», - заверил продавец.После такого разговора в условиях эпидемии, пусть даже понемногу стихающей, не знаешь, что думать…В начале массового распространения коронавируса нового типа такие объявления не вызывали больших вопросов. Действительно, требования носить маски в общественных местах, помещениях, транспорте появились неожиданно. Никто в Улан-Удэ (и, в целом, в Бурятии) не был готов удовлетворить вспыхнувший спрос. Одноразовые маски, закрывающие нос и рот, очень внезапно стали востребованным товаром.Не зная, что делать, улан-удэнцы в домашних условиях изготавливали самодельные маски из нескольких слоев марли и носили их.В Бурятии уделили огромное внимание решению коронавирусных проблем. Из республиканских структур на переднем крае оказались минздрав и минпром.Первый занимался оказанием медпомощи больным. А второй взялся за организацию оформления разрешений предприятиям на работу, решал вопросы работы общепита «на вынос» и т. д. Он же от лица Бурятии помогал в скорейшей организации в республике собственного массового производства масок, ведь это вопрос промпроизводства.Так почему на дверях аптек Улан-Удэ до сих пор висят возмутительные объявления «Масок нет»? Неужели усилия по налаживанию выпуска масок в республике провалились, и аптечный бизнес не знает, где взять маски?Оказалось, что аптечные коммерсанты просто… не хотят торговать масками. Представляете?«Маски нашего производства не пускают на прилавки аптек. Аптеки не проявляют никакого интереса. У нас есть база данных по всем аптекам. Мы сделали рассылку, как по Улан-Удэ – «Лара», «Ромашка» и другие, так и по сельским районам. Потом обзванивали. У нас нормальные цены (5,5 рубля за маску), даем хорошую, большую отсрочку оплаты – два месяца. Это льготные условия, мы готовы к сотрудничеству, но аптеки нас игнорируют. Предпочитают развешивать объявления «Масок нет», - рассказал «Номер один» о ситуации улан-удэнский предприниматель Ратмир Надмитов.Конечно, очные встречи тоже были.«Разговаривали, рассказывали о своем производстве. Дополнительно провели для аптек презентацию, предоставили им образцы выпускаемых масок, дали коммерческое предложение. Но реакции никакой нет», - отмечает предприниматель.Так, в начале июля прошла встреча, в которой участвовал даже первый замминистра промышленности республики Алексей Унгаев.Сегодня в кое-каких улан-удэнских аптеках одноразовые маски продаются. Можно, например, наткнуться на маски по цене двадцать рублей (российские, но привезенные из другого региона).Не совсем ясно, как складываются такие высокие цены. Может быть, аптечные коммерсанты привозят маски издалека, да плюс большущая «накрутка» наживы ради? Если взять за ориентир отпускную цену, предлагаемую предпринимателем Ратмиром Надмитовым, то разница цифр разительная. Несколько раз! Однако, закон, увы, не включил маски в перечень товаров, наличие которых в ассортименте аптек является обязательным.Предприятие официально открылось 1 июня. Его мощность – двести тысяч масок в день. Пять рабочих дней – это миллион одноразовых масок евростандарта. Для региона с населением менее одного миллиона человек, неплохой масштаб.«У нас все документы на руках. Сертификат соответствия, РУ, ТУ, все полностью есть, согласно законодательству Российской Федерации. В открытие производства вложено много денег», - говорит наш собеседник.Одноразовые маски – изделие медицинского профиля. Как раз для продажи в аптеках наряду с лекарствами, витаминами и приборами медицинского назначения (тонометры, шприцы и др.). На деле местный производитель столкнулся в аптеках Бурятии с «глухой стеной».«В настоящее время мы поставляем маски только медицинским организациям. Участвуем в торгах, госзакупках. Недавно выиграли тендер на поставку в БСМП. Но до массового покупателя дойти не можем – ни через аптеки, ни через торговые сети… «Бурятфармация», предприятие с госучастием, тоже не берет у нас. Мы на них выходили - ноль внимания, говорят, что у них свой поставщик. Но у «Бурятфармации» хотя бы есть маски, а в той же аптеке «Лара» нет совсем. И на контакт не идут…», - констатирует Ратмир Надмитов.По оценке предпринимателя, получается, что «Абсолют» и «Титан» в Улан-Удэ фактически занимают монопольное положение по продаже масок.«Если купить у нас маски по 5,5 рубля, а продавать в аптеках, допустим, по 7,5 рубля – это, я считаю, хорошая «накрутка». Нельзя сказать, что маска – низкомаржинальный продукт», - отмечает предприниматель.Хотя на наш взгляд, аптеки должны проявлять социальную ответственность и делать тут маленькие «накрутки». Маски в условиях коронавируса – явно не тот товар, на котором надо стремиться нажить денежку.Бурятским аптечным бизнесменам надо бы входить в положение, учитывать, что в условиях распространения малоизученной инфекции жители небогатой Бурятии нуждается в максимально широкой продаже масок и по предельно доступным ценам. Но они почему-то не очень желают входить. И неясно, кто сможет убедить аптечных бизнесменов изменить свое поведение. Мэр Улан-Удэ? Главы районов? Глава Бурятии? Президент России?Фото: «Номер один»