Рудник «Ирокинда» вложит в развитие социально-бытовой инфраструктуры более 8 млн рублей

Основной объем средств направлен на капремонт горячего цеха столовой





Рудник «Ирокинда» продолжает планомерную работу по улучшению производственных и социально-бытовых условий как для своих сотрудников, так и работников подрядных организаций. В 2020 году предприятие планирует вложить в развитие социально-бытовой инфраструктуры более 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Бурятзолота».

Основной объем средств направлен на капитальный ремонт горячего цеха столовой, где готовят горячие блюда для более 560 сотрудников и подрядчиков рудника. Кроме того, в текущем году завершен капремонт двух общежитий, в которых проживают 152 сотрудника.«Мы стремимся создать комфортные условия труда, быта и досуга для каждого сотрудника. Все наши программы в этом направлении основаны на пожеланиях работников, которые мы получаем в рамках ежегодных опросов. Соответственно, каждый год мы формируем план улучшения производственных и социально-бытовых условий на руднике. Так, в 2015-2019 годах в реализацию этих программ нами было вложено почти 113 млн рублей», сообщил исполнительный директор рудника «Ирокинда» Марсель Газизов.Также рудник приобрел пять тепловизоров, которые позволят поддерживать режим повышенной защиты сотрудников и подрядчиков от коронавируса. Измерительные приборы в дистанционном режиме определяют и фиксируют температуру человека. Тепловизоры установили на пропускных пунктах рудника, в административно-бытовом комплексе, в столовой, а также в помещениях, расположенных на отдаленных участках.ПАО «Бурятзолото» – крупнейшая золотодобывающая компания в Республике Бурятия, владеющая двумя рудниками подземной добычи – «Холбинский» и «Ирокинда». Рудник «Ирокинда» расположен в Муйском районе, «Холбинский» – в Окинском районе. «Бурятзолото» является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Бурятии. На предприятии работает полторы тысячи человек. С 2008 года ПАО «Бурятзолото» входит состав Nordgold.