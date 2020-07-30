Бурятии выделили больше денег на оплату льготникам жилищно-коммунальных услуг

На эти цели республика получит на 42 миллиона рублей больше





Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении между регионами более 9 млрд рублей на предоставление льгот отдельным категориям гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг.

- Речь идет о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть берет на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета, - сообщили в пресс-службе правительства РФ.Все регионы ДФО получат дополнительные средства на предоставление льгот гражданам. Теперь в общем Бурятия на данную цель получит 578 млн рублей. Напомним, в прежней редакции федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов для республики предусматривалось 536 млн рублей.Всего дополнительные субвенции на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг получат 30 субъектов, где появилась дополнительная потребность. Направленная на эти цели в 2020 году общая сумма из федерального бюджета для всех регионов России составляет более 106 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии