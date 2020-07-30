Улан-Удэнский ЛВРЗ продолжает развиваться

Министр промышленности Бурятии высоко оценил работу завода





Одно из ведущих предприятий Бурятии – ЛВРЗ выходит на новые рубежи. С сегодняшним днем завода ознакомился Сергей Желтиков, министр промышленности и торговли Бурятии. Накануне Дня железнодорожника он посетил это важное ремонтное предприятие, которое дало имя целому микрорайону столицы республики.

«Мы – единственное предприятие в России, которое осуществляет ремонт электровозов переменного тока. Начиная от старых ВЛ80, в прошлом году освоили линейку пассажирских серий электровозов и новые электровозы, грузовые, «Ермак». Всего – 15 типов», - рассказал о ремонтном потенциале директор «Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода» Сергей Заборских.





Теперь по сталелитейному цеху есть задумка насчет запуска, через год-два, линии мелкого литья: «Проект есть, он сейчас в управляющей компании обсуждается. Негоже болты, гайки, подвески на электровозы возить со всей России. Нужно у себя это делать».





Сергей Желтиков с одобрением воспринял данную идею.



В механическом цехе министра познакомили с современными токарными и фрезерными станками с числовым программным управлением. На них изготавливают детали для локомотивов и стальных вкладышей моторно-осевого подшипника.





«Завод является одним из флагманов нашей экономики. Буквально на прошлой неделе в правительстве республики рассматривали то, как наши машиностроительные предприятия прошли пик эпидемии (коронавируса – прим.). Когда основные ограничения по пандемии закончились, завод вернулся к своим прежним месячным темпам по производству», - сказал министр в ходе посещения.По словам Сергея Желтикова, ожидается, что к концу 2020 г. ЛВРЗ выполнит поставленные планы. Падения показателей не предполагается – они останутся на уровне «докоронавирусного» 2019 г. или даже покажут небольшой рост.Предприятие, на самом деле, чувствует себя стабильно. «Реализуется серьезная инвестиционная программа», - подчеркнул министр промышленности.Так, в 2019 г. размер инвестиций составил более 400 млн. рублей. В рамках технического перевооружения производства предприятие осваивает новую технику, расширяет свою компетенцию.К концу года, в декабре, завод освоит уже капитальный ремонт «Ермаков». «Это даст большие объемы – будем первыми в России», - оптимистично заверил руководитель завода.Сергей Желтиков посетил несколько цехов ЛВРЗ.В сталелитейном цехе ему продемонстрировали автоматизированную формовочную линию производства европейской фирмы «PME», приобретенную в рамках инвестпроекта по увеличению выпуска сталебаббитовых вкладышей.Линия предназначена для изготовления форм для стального литья методом ХТС (холодно-твердеющие смеси). Ее ввод открывает дорогу к тому, чтобы в ближайшие годы значительно увеличить производительность, снизить себестоимость выпускаемой продукции.Время на изготовление деталей сокращается, а качество повышается.«Очень хорошие результаты. И самое главное – мы намного облегчили труд людей. Раньше работали этими машинками, были виброболезни… Численность работающих снизилась на 63 человека, но мы их трудоустроили на других участках, никого не сокращали. Трудоемкость значительно снизилась и здесь на формовочном участке, и на последующем, т. к. качество литься поднялось», - рассказали министру.А новое оборудование, действительно, существенно облегчило труд рабочих.Порадовал приобретенным оборудованием и цех металлических конструкций.Здесь на штампо-лазерном участке «Труматик» недавно введена в эксплуатацию современная автоматизированная установка лазерного реза BODOR. С ее помощью изготавливаются детали для комплектации локомотивов.«Установка режет металл до 16 мм. Практически всю продукцию охватывает, весь завод – порядка 10 тысяч наименований у нас здесь производит. Произведенные детали идут, в том числе, на сборку локомотивов. Раньше все это делалось методом штампа, вручную, слесарная обработка… Сейчас все лазером. Изделия разной конфигурации и сложности. Стало намного быстрее, эффективнее в несколько раз, экономичнее и просто эстетичнее - детали на локомотивы стали красивыми». – рассказал Андрей Крутюк, руководитель данного направления.Установка отличается низким энергопотреблением и высокой энергоэффективностью. Лазер может использоваться для резки высокоотражающих материалов - латунь, медь, оцинкованная и нержавеющая сталь, а также он может осуществлять и гравировку металла.«Мы рады за предприятие. Оно показывает результаты, которым можно позавидовать», - заявил Сергей Желтиков.Завершая рабочий визит на ЛВРЗ, он поздравил трудовой коллектив с приближающимся Днем железнодорожника.«Желаю всяческих успехов, новых достижений, счастья и благополучия! Министерство всегда готово протянуть руку помощи, если потребуется», - в частности сказал он.Сергей Заборских также поздравил коллектив и ветеранов.«Уважаемые заводчане, дорогие ветераны! От себя лично, от всего коллектива, от командного состава, от управляющей компании «Локомотивные технологии» поздравляю с профессиональным праздником. Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение, за ваш опыт, знания и душу, которые вы отдаете родному предприятию», - сказал директор ЛВРЗ.Он тоже пожелал здоровья, успехов, благополучия.«А завод, как работал, работает, так и будет работать, невзирая ни на какие катаклизмы, которые происходят, например, в данный момент. Будем стремиться наращивать объемы», - пообещал всем Сергей Заборских.Фото: «Номер один»