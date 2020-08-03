В Улан-Удэ заканчивается дележка «наследия Супони»

Печально известный «Эталон-С» ушел с рынка ЖКХ





Знаменитая в микрорайоне ЛВРЗ «управляшка» «Эталон-С» направила в комитет городского хозяйства Улан-Удэ письмо о прекращении своей работы.

Много лет владельцем и директором этой компании был Сергей Супоня. В городе он был известен не только как бизнесмен, но и как депутат горсовета нескольких созывов. Так, в прошлом созыве он руководил горсоветовским комитетом по ЖКХ. Однако в 2019 году вновь стать депутатом господину Супоне не удалось. Повлияло ли это на его коммерческую деятельность неясно.На протяжении последних месяцев «хозяйство» Сергея Супони целенаправленно «отжимали» другие управляющие компании. Прессинг был очень активный, было немало собраний собственников, желавших уйти от «Эталона-С», случались скандалы.В лучшие годы под управлением «Эталона-С» находилось до 180 многоквартирных домов. Сейчас, как отмечают в мэрии города, в микрорайоне ЛВРЗ работают около шести «управляшек».Фото: «Номер один»