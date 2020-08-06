Бизнесменов из Бурятии кинули на 50 миллионов рублей

Обманутые строители обратились за помощью к Шойгу и Петрову
В Бурятии 12 компаний и индивидуальных предпринимателей, задействованных в строительстве военного медицинского центра в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, обратились к властям с призывом о помощи. Копия их письма, адресованного министру обороны России Сергею Шойгу, главному военному прокурору Валерию Петрову и главе Бурятии Алексею Цыденову, появилась в соцсетях.
Как сказано в письме, бизнесмены из Бурятии работали на строительстве центра в качестве субподрядчиков. Подрядчики – тюменские ООО «СпецМонтажУниверсал» и «Сибирский Торговый Дом» - до сих пор не расплатились с ними за выполненные работы. Общая сумма задолженности составляет почти 50 млн рублей.
«Подрядчики до сих пор не подписали акты выполненных работ. Какого-либо мотивированного отказа в подписании документов от подрядчиков не поступало», говорится в обращении к властям.
В письме бизнесмены из Бурятии просят министра обороны, главного военного прокурора и главу Бурятии проверить действия подрядчиков по факту ненадлежащего исполнения ими своих обязательств по договорам и «принять меры реагирования в пределах своих полномочий». Также предприниматели республики намерены добиваться оплаты выполненных работ через суд.
Отметим, это уже третий громкий скандал с военным медцентром в Улан-Удэ, строительство которого началось в конце марта. Сначала там произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как выяснилось, ее завез один из руководителей стройки, который прилетел в Улан-Удэ из Тюмени через Москву.
Затем, уже после того как объект официально был сдан, о чем доложили лично Владимиру Путину, в госпиталь проник депутат Хурала от КПРФ Баир Цыренов. Как выяснил парламентарий, спустя две недели после официальной сдачи медцентра внутри вовсю еще кипела работа. Военным пришлось оправдываться. Они заявили, что, якобы, уже после завершения строительства им поступила команда оборудовать в госпитале дополнительные койки в отделении реанимации.
Напомним, строительство военных медицинских центров началось по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ в 15 регионах страны, в том числе и в Улан-Удэ. Первоначально центр в Улан-Удэ планировали построить до 30 апреля, однако затем сроки сдвинули на две недели.
Медицинский центр в Сосновом Бору рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Также в центре расположен бокс интенсивной терапии, помещения приемной группы, лечебно-диагностической группы, для персонала и выписки пациентов.
Медицинский центр в Сосновом Бору рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Также в центре расположен бокс интенсивной терапии, помещения приемной группы, лечебно-диагностической группы, для персонала и выписки пациентов.
Фото: Минобороны РФ
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