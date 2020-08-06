Бизнесменов из Бурятии кинули на 50 миллионов рублей

Обманутые строители обратились за помощью к Шойгу и Петрову





В Бурятии 12 компаний и индивидуальных предпринимателей, задействованных в строительстве военного медицинского центра в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, обратились к властям с призывом о помощи. Копия их письма, адресованного министру обороны России Сергею Шойгу, главному военному прокурору Валерию Петрову и главе Бурятии Алексею Цыденову, появилась в соцсетях.

В письме бизнесмены из Бурятии просят министра обороны, главного военного прокурора и главу Бурятии проверить действия подрядчиков по факту ненадлежащего исполнения ими своих обязательств по договорам и «принять меры реагирования в пределах своих полномочий». Также предприниматели республики намерены добиваться оплаты выполненных работ через суд.





Затем, уже после того как объект официально был сдан, о чем доложили лично Владимиру Путину , в госпиталь проник депутат Хурала от КПРФ Баир Цыренов. Как выяснил парламентарий, спустя две недели после официальной сдачи медцентра внутри вовсю еще кипела работа . Военным пришлось оправдываться. Они заявили, что, якобы, уже после завершения строительства им поступила команда оборудовать в госпитале дополнительные койки в отделении реанимации.





Напомним, строительство военных медицинских центров началось по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ в 15 регионах страны, в том числе и в Улан-Удэ. Первоначально центр в Улан-Удэ планировали построить до 30 апреля, однако затем сроки сдвинули на две недели.



Медицинский центр в Сосновом Бору рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Также в центре расположен бокс интенсивной терапии, помещения приемной группы, лечебно-диагностической группы, для персонала и выписки пациентов.