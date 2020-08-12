В Бурятии основной вклад в инфляцию внес рост цен на услуги

Больше всего подорожали билеты на самолет и путевки в санатории





В июле 2020 года к июню 2020 года инфляция на потребительском рынке Бурятии составила 0,8%. При этом продовольственная инфляция в июле составила 0,5%, а непродовольственные товары выросли в цене в среднем на 0,3%. Больше всего подорожали тарифы и услуги – на 2,1%, сообщает Бурятстат.

В сфере тарифов и услуг наибольший рост цен был отмечен на воздушный транспорт - на 30,4 %, санаторно-оздоровительные услуги – на 13,1%, услуги бань и душевых – на 6,4%, услуги по снабжению электроэнергией – на 4,2%, услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению – на 3,1%.





Так, в июле удорожание отмечалось на плодоовощную продукцию. Картофель подорожал на 17,9%, апельсины – на 17,5%, яблоки - на 13,2%, груши – на 6,8%, свекла – на 3,9%, морковь – на 2,8%. Также выросли цены на йогурт на 9,4%, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 7%, творог нежирный – на 5,3%, сметану – на 4,9%, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 4,7%, сухофрукты – на 4,6%, шоколад – на 4,5%.Вместе с тем снизились цены на огурцы на 42,2%, помидоры свежие – на 16,7%, капусту белокочанную свежую – на 10,7%, лимоны – на 9,9%, бананы – на 5,1%, хлопья из злаков (сухие завтраки) – на 3%, масло оливковое – на 2,6%, кофе натуральный в зернах и молотый – на 2,3%.Цены на медикаменты в среднем повысились на 0,4%.Фото: «Номер один», инфографика: Бурятстат