14.08.2020
В Бурятии сотням пострадавших от коронавируса бизнесменов дали льготные кредиты

В Бурятии сотням пострадавших от коронавируса бизнесменов дали льготные кредиты

Кредитные каникулы получили более пятисот предпринимателей

Предприниматели Бурятии из пострадавших отраслей продолжают подавать заявления на выдачу льготных кредитов в рамках федеральных мер поддержки, учрежденных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на сегодня на получение беспроцентных кредитов на выплату зарплаты подано 384 обращения, из них одобрено уже 195 на общую сумму 461 млн рублей.

В рамках программы по выдаче кредитов на выплату зарплаты под 2% поступило 1553 обращения, из них одобрено 1127 заявок. Также на сегодня в республике действует программа льготного кредитования по ставке 8,5%, в рамках которой поступило 71 обращение, из них одобрено 51 на рассмотрении - 15.

Помимо этого, в Бурятии предприниматели из пострадавших отраслей имеют право на отсрочку платежей по кредитам. На кредитные каникулы субъекты малого и среднего бизнеса подали 709 обращений, из них одобрено 522. В рамках собственных программ реструктуризации банков от предпринимателей поступило 284 обращения, из них одобрено – 208.

Напомним, что на региональном уровне также приняты законы, предполагающие снижение налоговой ставки для административно-деловых и торговых центров и введен специальный налоговый режим для самозанятых.

Постановлением правительства Бурятии расширен региональный перечень пострадавших отраслей экономики - с 15 до 41 вида экономической деятельности. По данным видам деятельности продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу.

В 19 муниципальных образованиях приняты решения по снижению до 7,5% ставки по ЕНВД для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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