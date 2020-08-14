В Бурятии сотням пострадавших от коронавируса бизнесменов дали льготные кредиты

Кредитные каникулы получили более пятисот предпринимателей
Предприниматели Бурятии из пострадавших отраслей продолжают подавать заявления на выдачу льготных кредитов в рамках федеральных мер поддержки, учрежденных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на сегодня на получение беспроцентных кредитов на выплату зарплаты подано 384 обращения, из них одобрено уже 195 на общую сумму 461 млн рублей.
В рамках программы по выдаче кредитов на выплату зарплаты под 2% поступило 1553 обращения, из них одобрено 1127 заявок. Также на сегодня в республике действует программа льготного кредитования по ставке 8,5%, в рамках которой поступило 71 обращение, из них одобрено 51 на рассмотрении - 15.
Помимо этого, в Бурятии предприниматели из пострадавших отраслей имеют право на отсрочку платежей по кредитам. На кредитные каникулы субъекты малого и среднего бизнеса подали 709 обращений, из них одобрено 522. В рамках собственных программ реструктуризации банков от предпринимателей поступило 284 обращения, из них одобрено – 208.
Напомним, что на региональном уровне также приняты законы, предполагающие снижение налоговой ставки для административно-деловых и торговых центров и введен специальный налоговый режим для самозанятых.
Постановлением правительства Бурятии расширен региональный перечень пострадавших отраслей экономики - с 15 до 41 вида экономической деятельности. По данным видам деятельности продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу.
В 19 муниципальных образованиях приняты решения по снижению до 7,5% ставки по ЕНВД для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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