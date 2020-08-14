В Бурятии сотням пострадавших от коронавируса бизнесменов дали льготные кредиты

Кредитные каникулы получили более пятисот предпринимателей





Предприниматели Бурятии из пострадавших отраслей продолжают подавать заявления на выдачу льготных кредитов в рамках федеральных мер поддержки, учрежденных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на сегодня на получение беспроцентных кредитов на выплату зарплаты подано 384 обращения, из них одобрено уже 195 на общую сумму 461 млн рублей.В рамках программы по выдаче кредитов на выплату зарплаты под 2% поступило 1553 обращения, из них одобрено 1127 заявок. Также на сегодня в республике действует программа льготного кредитования по ставке 8,5%, в рамках которой поступило 71 обращение, из них одобрено 51 на рассмотрении - 15.Помимо этого, в Бурятии предприниматели из пострадавших отраслей имеют право на отсрочку платежей по кредитам. На кредитные каникулы субъекты малого и среднего бизнеса подали 709 обращений, из них одобрено 522. В рамках собственных программ реструктуризации банков от предпринимателей поступило 284 обращения, из них одобрено – 208.Напомним, что на региональном уровне также приняты законы, предполагающие снижение налоговой ставки для административно-деловых и торговых центров и введен специальный налоговый режим для самозанятых.Постановлением правительства Бурятии расширен региональный перечень пострадавших отраслей экономики - с 15 до 41 вида экономической деятельности. По данным видам деятельности продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу.В 19 муниципальных образованиях приняты решения по снижению до 7,5% ставки по ЕНВД для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии