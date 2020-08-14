В Улан-Удэ начался передел на рынке «управляшек»

Эксперты и общественники опасаются уничтожения конкуренции в сфере ЖКХ





Общественная палата Бурятии готовит заявления в прокуратуру и УФАС в связи с угрозой монополизации рынка услуг содержания жилья в Улан-Удэ со стороны муниципальных структур. По мнению общественников, созданная недавно так называемая «первая муниципальная управляющая компания» в лице ООО «Мой комфортный дом» - очередной шаг в пользу монополизации рынка. А монополизация, как известно, всегда приводит к печальным последствиям для общества: росту цен, коррупции, безработице и выходу управленцев из-под малейшего контроля со стороны людей. В ситуации разбирался «Номер один».

Как уже сообщал «Номер один», создание в Улан-Удэ новой управляющей компании «Мой комфортный дом» напоминает анекдот - в числе основателей числится некий житель Бурятии Евгений Эргардт. Последний ранее торговал пивом, о чем свидетельствуют записи в деловых справочниках. У пивного «короля» - 40% доли компании, остальные 60% - у МУП «Водоканал». Именно поэтому называть «муниципальной» данную структуру (где смысловой контекст подразумевает и пиво, и канализационные трубы в «одном флаконе») ни в коем случае нельзя, считают общественники Бурятии.- Когда нам заявляют о «муниципальной» компании, что она якобы осчастливит жильцов многоквартирных домов своим присутствием, то здесь явно идет введение населения в заблуждение, поскольку ООО «Мой комфортный дом» не является городской собственностью, а лишь дочерним предприятием МУП «Водоканал», - говорит председатель комиссии по экономическому развитию и ЖКХ Общественной палаты РБ Татьяна Думнова. — Это лишь коммерческая структура, созданная с целью получения прибыли, больше там нет ничего.По словам председателя комиссии, «опыт других регионов показал, что приход муниципальных структур к управлению жилым фондом - самая плохая идея из всех возможных, и от этого все стараются отказываться».Причем в Бурятии уже есть печальный опыт руководства ЖКХ Улан-Удэ со стороны разного рода МУПов в нулевые годы. В основном они тогда функционировали в области отопления и обслуживания жилья, передачи электроэнергии. Принцип их работы состоял в том, чтобы собрать с людей деньги и ничего не сделать. Как закономерный итог - почти все эти МУПы со временем обанкротились и ликвидировались, а по директорам регулярно возбуждались уголовные дела. Фактически сегодня остался только один МУП - «Водоканал», который сидит на сверхприбыльном и монопольном рынке канализации и воды, без которых, как в известной поговорке, «ни туды и ни сюды».Поэтому непонятно, зачем «Водоканалу» фактически лезть вместе с «пивным» деятелем на рынок управления домов, где уже сформировалась конкурентная среда и работает около 100 управляющих компаний и ТСЖ.Судя по всему, все дело в денежных потоках обслуживаемых домов. Ведь со средней пятиэтажки в год собирается около 700 тыс. рублей платежей за содержание жилья, и если «перехватить» управление с помощью административного ресурса, речь может идти о контроле над рынком в десятки, если не в сотни миллионов рублей. А для этого, как говорится, все средства хороши. Новая структура уже получила под управление шесть десятков многоквартирных домов в Звездном, на ст. Дивизионная, в Сосновом Бору и Тальцах. Видимо, используя свои связи среди военных. Дальше процесс расширения аппетитов компании начал набирать обороты.- Они пытались перехватить управление в домах по ул. Борсоева. Так, на одном из собраний собственников жилья присутствовали депутаты горсовета от округа и заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному комплексу администрации города Александр Тюрюханов, - рассказывает улан-удэнец Николай Яковлев. - Пытались убедить перейти домом под управление ООО «Мой комфортный дом», обещая включить в программу «Комфортное жилье» и так далее. Но люди у нас живут думающие и стали задавать вопросы - а что мешало раньше выделять средства на благоустройство придомовых территорий? Какое отношение пивной бизнес имеет к управлению домами? Не получится ли так, что деньги соберут, ничего не сделают, а структуру обанкротят? В общем, посмотрели «агитаторы» на позицию жильцов и ушли убеждать в другие дома.По словам улан-удэнского правозащитника Ирины Трофимовой, «в основном новую компанию интересуют большие многоквартирные дома с хорошей собираемостью с целью увеличения прибыли, и они, пользуясь прикрытием со стороны депутатов и городских чиновников, стремятся к переделу рынка услуг ЖКХ».Руководители управляющих компаний в неофициальных разговорах говорят о новой структуре как инструменте жесткой перекройки существующего рынка УК с целью не только сбора денег с населения. Но и дальнейшего «освоения» бюджетных средств по разного рода муниципальным программам. И в целом, по их словам, в сверхконцентрации рынка нет ничего хорошего. Поскольку, когда работают сотни управляющих компаний, всегда есть место для конкуренции и повышения качества услуг.Когда же искусственно поддерживается монополист, использующий все методы для того, чтобы оставить без работы небольшие управляющие компании и ТСЖ, а персонал отправить на биржу труда, это становится одним из самых значимых вопросов у горожан. Именно поэтому Общественная палата Бурятии готовит обращение в прокуратуру и УФАС с целью проведения проверки законности действий формирующейся у нас на глазах «монополии» на рынке жилищных услуг столицы Бурятии.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»