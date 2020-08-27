В Бурятии новыми тарифами на вывоз мусора занялась прокуратура

Омбудсмен сообщил, что они рассчитаны с грубейшими нарушениями





В Бурятии прокуратура занялась проверкой новых тарифов на вывоз мусора для бизнеса, которые начали действовать с 1 июля. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Чингис Матхеев.