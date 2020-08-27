В Бурятии новыми тарифами на вывоз мусора занялась прокуратура

Омбудсмен сообщил, что они рассчитаны с грубейшими нарушениями
В Бурятии прокуратура занялась проверкой новых тарифов на вывоз мусора для бизнеса, которые начали действовать с 1 июля. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Чингис Матхеев.
Напомним, еще в июне бизнесмены пожаловались «Номер один» на резкий рост платы за вывоз твердо-бытовых отходов. Соответствующие уведомления они получили от регионального оператора - ООО «ЭкоАльянс».
- Поступило письмо от регионального оператора с просьбой уточнить площадь нашего продовольственного магазина для «корректного начисления» за услуги по новым нормативам, - рассказал один из предпринимателей. - Раньше работали по заявительному принципу - мусорный бак очищали раз в неделю, и мы платили по факту. Теперь же фактически количество мусора не изменится, норматив повысили в несколько раз, соответственно, вырастет и плата за вывоз.
В Республиканской службе по тарифам (РСТ) сообщили, что стоимость одного кубического метра ТБО на второе полугодие 2020 года установлена в размере 421 рубль 21 копейка, увеличение составило чуть более 3%. Что касается нормативов вывоза, то это прерогатива Министерства природных ресурсов РБ.
В министерстве, в свою очередь, сослались на постановление правительства Бурятии от 20.05.2020 № 285, которым вносятся изменения в предыдущее постановление «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории РБ». Кстати, постановление подготовлено самим Минприроды РБ.
Согласно данному документу, для организаций разных видов деятельности предусмотрена оплата вывоза ТБО исходя из умножения одного квадратного метра площади на «годовой норматив накопления». Для банков, например, в Улан-Удэ установлен один из наименьших объемов вывоза. С одного квадратного метра офиса - 0,4 кубометра мусора в год. Исходя из стоимости кубометра в 421 рубль, банкам «квадрат» площади обойдется в 168 рублей в год. В наиболее же сложном положении в связи с принятыми нормативами оказались мелкие продовольственные и промтоварные магазины, киоски и ларьки. Они заплатят аж 783 рубля за «квадрат» (норматив - 1,86). Любопытно, что для супермаркетов, оптовых баз и продовольственных рынков норматив составляет всего 0,78.
Как сообщили сегодня Чингис Матхеев, после проведенного анализа «выявлены грубейшие недостоверные исходные данные для расчета».
- Например, практически по всем категориям включены замеры объектов, находящихся в многоквартирных домах, т.е. не имеющих отдельных контейнерных площадок. Также указаны объекты по разным категориям (ресторан, гостиница, сауна), находящиеся фактически по одному адресу и имеющие одну контейнерную площадку. По категории «Бани, сауны» в постановлении указана расчетная единица – 1 место, в таблицах при расчетах использована расчетная единица – 1 квадратный метр общей площади. Дальше можно продолжать и продолжать. Поэтому принятие таких нормативов и их применение для расчета оплаты считаю необоснованным. Соответствующее письмо со всеми фактами направлено прокурору республики, - рассказал омбудсмен.
По словам уполномоченного, после многочисленных обсуждений все-таки принят приказ о корректировке нормативов. Однако, он определят лишь дополнительные категории объектов.
- Каковы сроки этих работ? Планируют ли менять действующие нормативы? Как быть в это время бизнесу? Ответов пока нет. Проблеме уже 3 месяца и ее надо принципиально решить. В ближайшее время соберем всех ответственных и определим все порядки и сроки, - отметил Чингис Матхеев.
Фото: «Номер один»
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