За строительством БАМа-2 в Бурятии установят видеонаблюдение

В контроле за возведением модернизации вторых путей магистрали будут участвовать общественники



Глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, а также и. о. председателя Общественной палаты республики Татьяна Думнова поставили свои подписи под трехсторонним меморандумом о сотрудничестве. Документ призван снять опасения по поводу рубок леса, которые будут проходить во время работ по расширению мощности Байкало-Амурской магистрали.



Вводится общественный контроль за тем, сколько леса будут вырубать строители вторых путей. Как известно, после появления федерального закона, который на несколько лет облегчил процедуру развития магистральной инфраструктуры в России, стало появляться беспокойство по поводу контроля за рубками вдоль существующей колеи БАМа.



Одновременно с меморандумом подписан план дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве инфраструктуры, необходимой для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Речь идет об обширном перечне мер.



«Подписанный План - это 48 пунктов. Все очень подробно расписано. Это контроль земельных участков, контроль вырубок, лесопосадок, компенсационных мероприятий», - заявил глава республики после подписания.



Он вновь обратил внимание жителей на то, что сплошных вырубок не будет. «Участки очень ограниченные. При этом все будет проводиться под строгим контролем нашей Общественной палаты, экспертов. Они будут выезжать на место и смотреть до, во время и после проведения работ. Также они проконтролируют компенсационную посадку саженцев», - подчеркнул руководитель региона.



Помимо конкретных мероприятий на месте строительства БАМа-2, предусмотрены работы, нацеленные на охрану окружающей среды, в целом.



Среди них создание аварийно-восстановительных комплексов, которые будут задействованы в случае необходимости (причем не обязательно на БАМе). Пройдут мероприятия по улучшению экологической ситуации на уже действующей железной дороге.



Как заметил Алексей Цыденов, когда строили Транссиб и БАМ, сегодняшних норм, требований по экологической безопасности, охране природы, не существовало. «Есть объекты, допустим, котельные на Байкале, по которым в план заложено то, как там улучшить ситуацию. То есть, речь идет и о ликвидации ущерба от ранее сделанного - 50 лет назад и больше. Транссибу уже более ста лет», - пояснил глава.



Чтобы максимально облегчить общественникам контрольные выезды на БАМ, правительство республики взяло на себя финансирование поездок по согласованному графику.



По словам Алексея Цыденова, руководитель ОАО «РЖД» со стороны компании предложил дополнительные мероприятия по научному изучению нерпы на Байкале.



Он поблагодарил «РЖД» за тот комплекс мер, которые предусмотрены к реализации в рамках подписанных документов, готовность к сотрудничеству с общественниками, с экологическими организациями при развитии БАМа и Трансиба.



Республиканские власти всячески поддерживают намерения по расширению мощности БАМа. После подписания меморандума Алексей Цыденов напомнил, что в республике есть месторождения, о которых без развития пропускной способности БАМа можно даже не говорить. И для России, в целом, усиление БАМа очень важно. «Сейчас все рынки на Востоке, экономика страны разворачивается на Восток. Здесь экономическое развитие», - сказал он.



Но важно, чтобы развитие экономики не уничтожало окружающую среду.



Олег Белозеров согласился с тем, что подписание меморандума и плана - это важное событие. Он подчеркнул, что ОАО «РЖД» является мировым лидером в экологии, о чем говорят мировые экологические эксперты. Так, большинство грузов перевозится на электрической тяге. В рамках стратегии по экологическому развитию компанией реализуется огромное количество мероприятий. «И мы хотим продолжать быть здесь лидером», - заявил глава «Российских железных дорог».



«Мы хотим вместе с республикой, с волонтерами, общественными организациями, реализовать намеченные планы. Мы абсолютно хорошо понимаем, что нужно делать, как искать гармонию с природой», - заверил глава РЖД.



Он опроверг слухи о том, что после федеральной законодательной новеллы развитие магистральных проектов типа БАМа-2 будет реализовываться без прохождения экологической экспертизы.



«Экологическая экспертиза не отменена, все пункты сохранены. Но есть один нюанс - участие общественности», - рассказал Олег Белозеров.



Что касается ОАО «РЖД», то в компании за последние недели подписан ряд документов, обязывающих обсуждать железнодорожные проекты с общественностью регионов, которых они касаются. Кстати аналогичные договоренности железная дорога подписала с Иркутской областью. От иркутян Олег Белозеров и прибыл в Бурятию. Вообще, он не раз посещал республику.



«Все вопросы на сегодняшний день мы «уложили» в договоренности, которые неукоснительно будем исполнять. Более того, это не значит, что нынешние планы не могут быть расширены. Жизнь не стоит на месте, появятся нюансы - с удовольствием их вместе изучим, дополним планы теми мероприятиями, которые нужно будет нам совместно реализовать. Байкал - священное место, которое мы все обязаны охранять. Это достояние Бурятии, страны, мира», - твердо пообещал высокий гость.



Татьяна Думнова приветствовала намерение железной дороги работать по БАМу-2 прозрачно, в сотрудничестве с республикой. По ее мнению, подписанные документы - это документы открытости, гласности, конструктивного взаимодействия между тремя сторонами.



«Можно будет не только выехать на место, но и в режиме онлайн посмотреть, что будет происходить», - сказала, в частности, Татьяна Думнова.



Она сообщила о готовности обучить общественников (будут выдаваться удостоверения общественных инспекторов), подключить ученых и начать действовать в тандеме с правительством республики и ОАО «РЖД».



Глава «Российских железных дорог» особо акцентировал на том, что обязательные мероприятия, предусмотренные законом, будут выполнены при реконструкции БАМа на сто процентов. И теперь решается вопрос - что еще дополнительно можно сделать вместе с регионом по линии экологии, сохранения природы при проведении работ.



А глава республики успокоил: «Основные мероприятия, которые будут проводиться на БАМе в пределах Центральной экологической зоны, прошли экологическую экспертизу до принятия нового закона. Сейчас идем с «расширяющими» обязательствами (экологического характера — прим.ред)».



Общественник Константин Маркевич из Общественного совета при минприроды Бурятии высказал свое положительное отношение к меморандуму и плану.



«Лес - восстанавливаемый ресурс. Его надо рационально рубить и использовать. В противном случае будут ветровалы, пожары. Есть контролирующие органы, все должно идти в рамках закона. И мы тоже будем следить. Не только Общественный совет. Пожалуйста, кто имеет желание, пусть заявляет о себе, будем вместе учиться, как правильно следить, и будем следить», - пригласил он заинтересованных жителей республики.



Его поддержал другой улан-удэнский общественник Дмитрий Дармаев.



«Для нас важно развитие республики. Предусмотренные планом мероприятия - очень качественные. Так, на каждое вырубленное дерево будет высажено пять. И финансирование общественного контроля, которое будет обеспечено, тоже очень важно, чтобы мы могли выехать и проверить положение дел, нет ли нарушений. Будет разработан график, когда выезжать. Я никогда не был на бурятском участке БАМа, но теперь обязательно съезжу на проверку», - сказал он.



Подписанные документы будут действовать до 31 декабря 2024 года, пока будет идти модернизация БАМа и Трансиба.



Напомним, развитие этих магистралей предусмотрено комплексным планом модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры России до 2024 г.



В восточном направлении планируется увеличение провозной способности в 1,5 раза - до 180 млн. т в год (в 2024 г.) с дальнейшим увеличением до 210 млн. т (в 2025 г.).



Фото: egov-buryatia.ru



