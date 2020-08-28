Кожевенный завод в Бурятии - это фантазия

По экспертной оценке, для его создания отсутствуют предпосылки





Бурятии следует распрощаться с мечтами о том, что на ее территории появится предприятие по переработке шкур коров, овец и др. По крайней мере, в обозримом будущем. Здесь нет самой основы – хорошего потока качественного сырья.

Первоочередной задачей Бурятии должны быть не рассуждения о своем кожевенном предприятии, а получение качественных шкур после убоя скота и правильная первичная засолка. Планы надо воплощать методично, поэтапно.Сначала добиться, чтобы бурятские шкуры заслужили нормальную репутацию, получили признание на «шкурном рынке». И только потом можно подумать про собственный завод - мол, зачем продавать шкуры в другой регион, когда можно работать с ними у себя.Ближайший кожевенный завод, как ранее писал «Номер один», находится на Алтае. Он построен в прошлом году. Это регион не такой далекий, поэтому алтайский завод должен стать главной «целью», ведущим деловым партнером. В будущие несколько лет Бурятии надо выйти на такой уровень, чтобы алтайцы с руками отхватывали сырье у сельчан республики. В минсельхозе республики, кстати, отлично знают, что запущено алтайское предприятие.Но повышается ли качество шкур? Увы, прогресса нет.«В текущем году завод «Русская кожа-Алтай» отказался принимать от убойных пунктов Республики Бурятия кожевенное сырье даже по 50 рублей за шкуру. В результате многие ЛПХ и КФХ вынуждены утилизировать шкуры», - отметил «Номер один» Булат Цыренжапов, первый заместитель министра сельского хозяйства республики.Значит, с сельчанами не работают на предмет наращивания качества. Все понимают, что оно не появится само собой. Но республика тут стоит на месте, бездарно теряя время.«Недостаток качественных шкур КРС – большая проблема для республики. Об этом все говорят. Я разговаривал по этому поводу с Российским союзом кожевенников и обувщиков и они тоже сказали, что качество шкур, продающихся на территории нашей республики, очень низкое. За скотом же надо ухаживать, чтобы минимизировать количество прижизненных пороков шкуры. И снимать шкуру надо тоже аккуратно, чтобы не было механических повреждений», - говорит профессор Дмитрий Шалбуев, зав. кафедрой «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» ВСГУТУ.Сегодня проблема со сбытом данного сырья, даже качественного, стоит по всему миру.«Сейчас на мировом рынке переизбыток кожевенного сырья. Даже в Бразилии шкуры сжигают», - описывает наш собеседник глобальное положение.Рынок шкур в республике держали предприниматели из КНР, но они ушли. Ни к чему возиться с некачественной Бурятией, когда имеется доступ к хорошему сырью из разных стран.Такое, как в Бурятии, не покупают ни китайские, ни российские предприниматели.Убойные пункты (шкуры от которых отказались покупать алтайцы), упомянутые Булатом Цыренжаповым из минсельхоза, - одно из направлений, которое продвигает это «аграрное» ведомство.В Бурятии есть 25 убойных пунктов (в т. ч. один передвижной). Чаще всего их создают большие животноводческие предприятия. Среди них имеются специализированные – под убой мелкого рогатого скота в Джидинском и Селенгинском районах (скоро откроется в Хоринском). Вообще же, убойные пункты универсальные, могут перерабатывать даже лошадей. А передвижной пункт осенью прошлого года работал в Иркутской области.Именно животноводство является ведущей отраслью бурятского агропрома.Если говорить о КРС, то почти 80 процентов крупного рогатого скота (его шкуры наиболее интересны переработчикам) республики относятся к мясному направлению. Скот регулярно забивается, появляются шкуры на продажу.В республике есть хорошие специализированные мясные породы - казахская белоголовая, калмыцкая, есть герефорды, абердинангусы. При пастбищном выгуле получается мясо, востребованное при производстве деликатесной продукции. На него имеется высокий спрос, как в Бурятии, так и в других регионах РФ. Говядина отличная, но качество шкур не удовлетворяет привередливых кожевенников.В прошлом году половина скота, произведенного на убой, была переработана убойными пунктами. Остальное сельчане забили на своих личных подворьях. Если даже шкуры от убойных пунктов не берут, что говорить про ЛПХ.«Производственных мощностей убойных цехов Бурятии достаточно для переработки всего скота, производимого на мясо. При односменной работе, в год убойные пункты могут производить около 40 тыс. тонн мяса в убойном весе. Резерв по загрузке производственных мощностей большой, в настоящее время они используются наполовину», - констатируют в правительстве республики.Понастроили столько, что не могут загрузить. Но даже если убой скота вдруг резко вырастет, а качество снятых шкур неожиданно станет высоким, этого может не хватить для нормальной загрузки бурятского кожевенного предприятия. Шкуры, конечно, можно начать закупать в других регионах РФ и транспортировать в республику. Но это все сложный вопрос. Завод, с учетом байкальских экологических требований, стоимости строительства и себестоимости выпуска продукции, рискует быть просто нерентабельным.«Оборудование, которое устанавливается на кожевенных предприятиях, рассчитано на большой объем переработки. Мездрильная машина, допустим, обрабатывает 1200 шкур в смену. Столько сырья в республике нет», - говорит Дмитрий Шалбуев, касаясь темы возможности запуска бурятского кожевенного завода.Именно поэтому республике лучше начать с того, что стать высококачественным «сырьевым придатком» алтайского кожевенного завода… Насчет дальнейших амбиций будет видно позднее. Лет через двадцать. В лучшем случае.Профессор Шалбуев отмечает и некоторые структурные особенности, о которых мало кто задумывается, рассуждая о шкурах. К примеру, овцы Бурятии.«У нас в республике в овечьем стаде сейчас преобладает буубэй (ее активно продвигает буддист хамбо-лама Дамба Аюшеев – прим.) и другие овцы грубошерстного направления. Например, у буубэй мясо жирное, а волос на шкуре редкий – это шубная овчина. Такая шкура обладает низкими теплозащитными свойствами. Производители могут использовать такую шкуру для производства кожи и получением из них кошельков, перчаток и т.д.», - говорит он.А густая плотная меховая овчина - это тонкорунные овцы, которые в республике составляют меньше 10 процентов овечьего стада. По статистике же минсельхоза, тонкорунные овцы бурятского типа забайкальской породы и полутонкорунные овцы составляют, в сумме, не более 15 процентов.«Волос у них более длинный, густой. Это направление раньше очень интенсивно развивали, но здесь требуется много затрат. Нужны хорошие, утепленные кошары, качественное кормление и т. д. А сейчас не факт, что все тонкорунные овцы на самом деле являются ими. Думаю, там очень много помесей. Для производства меховых изделий желательно использовать шкуры тонкорунных овец. Когда мы шьем спальники из шкур меховой овчины, то это просто чувствуется. Волос густой, и человек в таком спальнике не замерзнет. Спальник сшитый из шкур шубной овчины будет обладать пониженными теплозащитными свойствами», - рассказывает Дмитрий Шалбуев.Помимо работы в университете, наш собеседник занят в малом инновационном предприятии при ВСГУТУ – ООО «МИП «ЭКОМ», которое занимается переработкой овчинно-шубного и пушно-мехового сырья, а также разработкой экологически чистых технологий с учетом требований Байкальской природной зоны.Какой-то вид овчины (даже хорошего качества) легче продать, какой-то труднее. Но пока на селе никто не дошел до оценки конъюнктуры на рынке и тенденций. В личных подворьях свои, так сказать, тенденции. Сейчас там снять с овцы шкуру без порезов не могут.«По овцам, вообще, есть крупная проблема. Раньше все, допустим, буряты, снимали шкуру с туши, используя кулак и шкура оставалась ровная, хорошая. Сегодня в основном используют ножи, чтобы отделить шкуру. Ножом наносят порезы и потом, когда идут механические операции, шкура рвется», - констатирует Дмитрий Шалбуев непонятное крушение традиционных методов.По мнению ученого, на убойных пунктах, теоретически, должны снимать шкуру более качественно, чем это делают сельчане на своих подворьях.Да, убойные пункты оказывают населению услуги по убою. Но средние расценки – от 1500 до 2000 руб. за голову КРС. В услугу входит убой животного, обескровливание, отделение шкуры, ног, головы, промывка мяса и всех внутренних органов, распиловка туши. Органы власти не имеют права вмешиваться в установлении расценок. Поэтому многие забивают на подворьях и не очень умело. Да и ехать до пункта бывает далековато.Вспоминая советское время, наш собеседник рассказывает о таком щадящем способе отделения шкуры от туши.«Когда я был студентом, нас водили на экскурсию на мясокомбинат. Видел, как при снятии шкур используют сжатый воздух. Тушу подвешивали и закачивали воздух под шкуру. Было видно, как корова надувалась и потом рабочие легко снимали шкуру без повреждений. Но применяется ли этот метод сегодня не знаю», - отметил профессор.Опыт малого инновационного предприятия «ЭКОМ» по той же овчине говорит, что из ста шкур, которые сельчане предлагают купить, семьдесят процентов не годятся в дело.Последняя новость - вопросом повышения качества шкур в Бурятии занялась… Европа.Это даже как-то немного странно. Саму Бурятию проблема не сильно взволновала, а европейцы решили поддержать. Пусть в форме, привычной для Запада, но все же поддержать… Кафедра ВСГУТУ «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» выиграла международный грант и стала региональным лидером проекта «Создание кожевенных хабов на территории России и Монголии», реализуемого в рамках программы ERASMUS+.«У нас большая команда из Европы. Участвуют греки, румыны, итальянцы, литовцы, поляки, турки. Пригласили представителей Бурятской сельхозакадемии, торгово-промышленной палаты Республики Бурятия, а также два института из Монголии. Проект рассчитан на два года и ставит цель создать образовательные центры, где будем обучать людей, как вести подготовку животных к убою, правильно проводить его, каким образом консервировать шкуры. Будем обучать технологическим процессам, которые необходимы в случае переработки того или иного кожевенного сырья», - рассказывает Дмитрий Шалбуев.Качество шкуры создается на всех этапах жизни животного. Впервые в республике делается попытка создать и предоставить сельчанам целостную систему знаний от кормления, ветеринарии до переработки шкуры.В рамках международного гранта закуплено новое цифровое испытательное оборудование. Начинание поддержано руководством ВСГУТУ.«Европейцев заинтересовало наличие как образовательной кафедры, так и производства (вышеупомянутый «ЭКОМ» - прим.), находящихся на одной площадке - ВСГУТУ. Люди смогут получить как теоретическую базу, так и практический опыт», - подчеркивает профессор.Пройти обучение могут хоть пенсионеры, хоть молодежь, но оно, конечно, платное. Осенью намечено обучить первую небольшую группу. Правда, это не жители Бурятии, а приезжие из Чукотского автономного округа и учиться они будут по теме северного оленя, которая северянам ближе.«Я проводил презентацию нашего проекта на съезде Российского союза кожевенников и обувщиков. Его расценили очень положительно. Предприятия заинтересованы в качественной подготовке сырья», - отмечает эксперт. Ситуацию усложнил коронавирус. Обучение хотели начать в сентябре, но из-за эпидобстановки перенесли.По линии Бурятской сельхозакадемии и ТПП Республики Бурятия информация рассылалась по районам Бурятии, но никакой реакции не было. От жителей республики не поступило ни одной заявки. Владельцы убойных цехов тоже оказались пассивны. Кафедра ВСГУТУ делала рассылку по различным регионам РФ.Вывод печален. Если на селе отказываются начать работу по наращиванию качества, то их шкуры никто не купит. Ни у личных подсобных хозяйств, ни у убойных пунктов животноводческих предприятий.Может быть, обучение дорого стоит? Тогда почему бы минсельхозу республики не предусмотреть выделение финансовой поддержки тем же фермерам, ООО по компенсации затрат на обучение? Ведь по мере роста поголовья КРС, овец и другого скота, количество шкур будет лишь нарастать.Надо что-то делать, но движения вперед не видно.Даже, если предположить, что Бурятия смогла резко нарастить качество шкур, нестандартное сырье все равно будет. Куда направить его? Как отмечает Дмитрий Шалбуев, кафедрой разработан ряд технологий по их рециклизации, которые могут решить эту проблему.«Нами разработана технология по переработке такого нестандартного сырья с получением биоактивного, питательного материала, который мы предлагаем использовать для дражирования семян (семя со всех сторон покрывается оболочкой из этого биоматериала – прим.). За счет этого повышается всхожесть семян в засушливый период», - поясняет бурятский ученый.Метод заинтересовал представителей Румынии и Польши, которые прочитали материалы о технологии, исследованиях в зарубежной прессе. В результате был выигран совместный грант по программе ERA NET RUS+.«Мы им разработали технологию предпосевной обработки семян бобовых растений. Они остались довольны, проект успешно завершен. Сейчас хотим этот метод применить к пшенице, выращиваемой на территории республики», - говорит наш собеседник.Идет работа над использованием биоактивного материала в качестве ранозаживляющего средства. Получилось разработать и косметическую линию.Совместно с кафедрой «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка» ВСГУТУ, успешно опробован метод добавления материалов, получаемых их отбракованных шкур, в щебеночно-мастичный асфальтобетон, что позволило улучшить его физико-механические и эксплуатационные свойства. Из шкур, отвергнутых кожевенниками, можно изготавливать биоактивную кормовую добавку, технология разработана.Как видим, если нормально подойти к делу, то республика может найти применение и качественным, и отбракованным шкурам. Но ничего этого никому в Бурятии не нужно.Поэтому запасы шкур продолжат расти. Ими станут все больше забивать скотомогильники, свалки. Особо хитрые будут тайком сжигать (как в Бразилии) или закапывать где-нибудь в надежде, что они быстро перегниют. Вместо того, чтобы принести какую-то пользу, материальный ресурс просто пропадет.Фото: «Номер один»