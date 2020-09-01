Аэропорт «Байкал» получил нового директора

Руководителем предприятия стал Дмитрий Гармаев
С 1 сентября генеральным директором аэропорта «Байкал» назначен Дмитрий Гармаев, ранее занимавший на предприятии должность заместителя гендиректора по коммерческим вопросам.
Дмитрий Гармаев родился 30 июня 1983 года в поселке Майский Курумканского района Бурятии. Окончил Бурятский государственный университет (2006 г.), Иркутский государственный технический университет (2014 г.) и Высшую школу авиабизнеса «Аэрофлот» (организация наземного транспорта в аэропортах, 2011г.).
Занимал различные должности в коммерческих структурах. С 2011 года начал работу в международном аэропорту «Байкал».
Прежний гендиректор аэропорта Евгений Сивцов покинул должность в ноябре прошлого года по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Почти год и.о. руководителя предприятия был директор по производству аэропорта Ринчин Илтаков.
Напомним, в 2017 году аэропорт «Байкал» сменил собственника. Сейчас он принадлежит ООО «Новапорт Холдинг» олигарха Романа Троценко. Пассажиропоток аэропорта — свыше 470 тысяч пассажиров в год.
Фото: «Номер один»
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