В Бурятии «бесплатные» кредиты достались не всем

«Антивирусная» помощь малому бизнесу дошла лишь до каждого пятого





Пострадавший от карантина малый бизнес Бурятии разочаровался в так называемых мерах господдержки. Широко разрекламированные «антиковидные» 2%-ные кредиты, которые в 2021 году можно было не возвращать при сохранении 90% численности работников, для многих оказались недоступными. В результате многие сотни малых предприятий региона уже не видят смысла в сохранении численности персонала в условиях кризиса.

Напомним, что предприниматели, получившие кредит под 2%, согласно Постановлению Правительства РФ №696, освобождались от обслуживания кредита до конца декабря 2020 года. И затем в случае сохранения за этот период не менее 90% штата работников государство погашает на 100% их долг перед банком. Однако из-за волокиты и бюрократии банков воспользовались кредитами не более 15% предпринимателей, пострадавших от «вирусных» карантинов. Ведь из 8,1 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, которые правительство РБ включило в список пострадавших, получили кредиты под 2% всего 1257 предприятий. Причем сами бизнесмены говорят даже об этой цифре как о явно завышенной и не соответствующей реальной ситуации.- Мы, как пострадавшая организация, в начале июня подали заявку на кредит в банке ВТБ, где уже много лет обслуживались, на сумму в 1,2 млн рублей, - рассказывает Олег, владелец фирмы по продаже аксессуаров к праздникам и юбилеям. - Меня заверили, что поскольку мы не имеем долгов и картотеки, то надо подождать несколько дней и деньги получим.Как отметил менеджер банка, они тут ничего не решают, все документы на кредит ушли в Москву. И после получения ответа налоговой службы о том, что предприятие не является проблемным или должником, заявку одобрят.- Однако затем нас стали кормить завтраками, и это все продолжалось более двух месяцев, - продолжает предприниматель. - Потом узнал, что лимиты уже выработаны и денег я не получу.Похожая ситуация и у Александры, владелицы сети бутиков по продаже одежды.- Раньше нам постоянно звонили из Сбербанка с предложением перейти к ним, но я каждый раз отказывала - обслуживалась в другом банке, - рассказывает предприниматель. - В этот раз они убедили меня, что мой банк не выдавал 2%-ные кредиты, а у Сбербанка, мол, это не проблема. Главное, только перевести расчеты.Бизнесмен поверила и открыла зарплатный проект в Сбербанке. Менеджер банка заверила, что заявки по проекту «Господдержка 2,0» оформляются по упрощенному варианту. Но, несмотря на то, что фирма вошла в список пострадавших отраслей и соответствовала всем критериям (сохранив 100%-ную численность) для получения кредита, после долгих проволочек ей отказали.В Министерстве экономики РБ говорят, что помогли многим предпринимателям.- Всего по республике кредитными организациями одобрено 1257 заявок на предоставление кредитов на выплату заработной платы, еще 60 находятся на рассмотрении, - сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Ярышкина. - Работа идет, предприниматели получают господдержку.Бизнесмены в официальный позитив не верят, поскольку банки дают совершенно противоположные сведения.- Когда подал заявку в ВТБ, то мне сказали, что я в списке 1200 предпринимателей, обратившихся к ним за кредитом на выплату зарплаты персоналу, - продолжает предприниматель Олег.При этом, кроме ВТБ, еще большее количество заявок на кредиты наверняка получил более крупный Сбербанк. Там речь могла идти о нескольких тысячах предпринимателей, оставивших заявки на получение кредита под 2%.Кроме того, в кредитовании по РБ участвовали госбанки «Промсвязьбанк», «Открытие». А также «Азиатско-Тихоокеанский банк». В каждом из них обслуживались сотни и тысячи ИП, включеннные в пострадавшие отрасли и также обратившиеся в свои учреждения за кредитами под 2%. В итоге, по приблизительным оценкам экспертов, большинство из 8 тыс. пострадавших от блокировок предприятий малого и среднего бизнеса Бурятии обратились за помощью. Но получили хоть какую-то выгоду от государства мизерное меньшинство.Ведь даже одобрение кредита не означает, что придет первый транш на зарплату. Именно поэтому банки дают властям лишь цифры одобрений, а не реальное число ИП, получивших деньги. Но даже те сотни счастливчиков, кто получил кредиты, сегодня сидят, как на пороховой бочке. Дело в том, что федеральные власти четко прописали, что гарантии по возврату этих кредитов дает Внешэкономбанк в размере 85% от суммы. А оставшиеся 15% - это риск банка.Однако в Бурятии, как жалуются предприниматели, им навязали либо 100% поручительства по кредиту со стороны собственников, либо требовали залог, в несколько раз превышающий стоимость активов. И люди шли на этот риск от безвыходности. Ведь случись сбой, то мигом обанкротят, залоги и предприятие по дешевке продадут, а собственников посадят на субсидиарную ответственность. Такое нередко происходит в РФ. Банки же объясняют сверхтребования тем, что, мол, Бурятия является «регионом с высоким риском просрочек».Между тем сегодняшний ошеломляющий уровень безработицы в Бурятии может повыситься в сентябре из-за подобной политики банков. У предпринимателей, оставшихся без кредитов на зарплату, все более снижается мотивация содержать, а не увольнять персонал.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»