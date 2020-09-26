В Бурятию запустят зимнюю чартерную программу из Москвы

В Бурятии недавно завершилась летняя чартерная программа для жителей Центральной России – республику по спецпрограммам посетило почти 1500 человек. Вдохновившись успешным стартом, туроператор TUI решил запустить зимние программы.

- Мы смогли реализовать мечту жителей Москвы и Московской области побывать на Байкале. На озере Байкал бывали немногие, но увидеть его мечтают почти все. Поэтому с февраля по март мы планируем выполнить восемь рейсов из Москвы в Улан-Удэ. Уже проработаны экскурсии, продолжительность туров планируется 8 дней, 7 ночей. Продолжительность немного сокращена, так как количество досуга зимой небольшое и люди все-таки предпочитают большую часть времени находиться в тепле, - рассказал по видео-связи коммерческий директор TUI Россия Игорь Рубцов на заседании совета по туризму при главе Бурятии.

Также Игорь Рубцов сообщил о том, что компания планирует запустить туры из Санкт-Петербурга.

- Ваш регион очень интересен, дополнительно люди покупают много экскурсий, сувениры раскупают, - заключил коммерческий директор TUI.

Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова сообщила, что и министерству, и местным турагентам предстоит большой пласт работы предстоит по организации досуга на зимнем Байкале, потому что все, как правило, едут на лёд.

- Зимний лед ближе к Чивыркуйскому заливу, в гротах. Это надо туда ехать. Но если организовать нормальный каток, периодически за ним ухаживать, чистить, то вот он лёд, не уезжая далеко. Я думаю, что и горожане поедут обязательно на зимний лёд кататься на самом большом катке в мире. Будет задействовано четыре базовых отеля, и для всех остальных жителей те же самые отели работают, и дополнительные базы, - отметила министр.

К совещанию в режиме онлайн присоединилась руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она обещала, что постарается приехать в Бурятию этой зимой.

Что касается новогодних туров, то в этом случае чартеров не будет.

- Новогодние туры как чартеры не планируются, но как программа, конечно, она обязательно будет, и сейчас туроператоры уже готовят эти 10 дней каникул. У нас, как правило, на Новый год вообще проблем не бывает, все отдыхают, все едут на базы, и какие-то мероприятия проводятся и в отелях, и в поселениях, - резюмировала Мария Бадмацыренова.





Фото: gazeta-n1.ru/stock