Геннадий Айдаев готов хорошо платить за облепиху

Селенгинские фермеры уже ждут заказов от бывшего мэра Улан-Удэ





Новый председателя аграрного комитета Хурала Бурятии Дмитрий Швецов посетил Селенгинский район. Как сообщили в пресс-службе парламента, вместе с депутатом Сергеем Пашинским они ознакомились с работой сельскохозяйственных предприятий. Депутатов сопровождал глава Селенгинского района Станислав Гармаев.