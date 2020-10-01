Геннадий Айдаев готов хорошо платить за облепиху

Селенгинские фермеры уже ждут заказов от бывшего мэра Улан-Удэ
Новый председателя аграрного комитета Хурала Бурятии Дмитрий Швецов посетил Селенгинский район. Как сообщили в пресс-службе парламента, вместе с депутатом Сергеем Пашинским они ознакомились с работой сельскохозяйственных предприятий. Депутатов сопровождал глава Селенгинского района Станислав Гармаев.
В ходе поездки Дмитрий Швецов и Сергей Пашинский посетили питомник «Тохойский», где взращивают около 60 видов деревьев и кустарников плодовых и декоративных культур. Но самой популярной является облепиха. Директор предприятия Валентина Данзанова рассказала, что за саженцами знаменитой селенгинской облепихи выстраивается очередь. Местные жители активно закладывают облепиховые сады: кто для собственного пользования, а кто-то для расширения бизнеса. Есть и инвесторы.
- Унэгэтэйский консервный завод в этом году установил новую линию по переработке плодовоягодной продукции, сейчас ищут облепиху, дают хорошую цену. Ждем инвестора из Кемерово, который планирует в 2024 году ставить завод по переработке облепихи. Для нашей сибирской экспортоориентированной ягоды всегда найдется рынок сбыта. Облепихой интересуются из Китая, Монголии, Кореи. Активно берут саженцы и сами селенгинцы, многие оформляют дальневосточный гектар. Желающих заняться выращиванием облепихи много, - рассказала Валентина Данзанова.
Напомним, компания «Бурятконсервпром», более известная жителям республики как Унэгэтэйский плодоовощной завод, нынешней осенью запускает производство киселей и начинает закупать у населения республики свежие ягоды голубики и облепихи.
«Ягодные кисели будут на производиться основе натуральных компонентов. В качестве сырья используются ягоды, произрастающие в благоприятной климатической зоне Бурятии, выращенные на собственных площадках местных аграриев», - сообщил недавно министр сельского хозяйства и продовольствия республики Даба – Жалсан Чирипов.
«Бурятконсервпром» является ведущим в регионе переработчиком овощей и ягод. Ассортимент предприятия насчитывает до 30 наименований различных консервов, в том числе первые обеденные блюда, закуски, салаты, джемы, повидло и варенье. Продукция завода изготавливается на основе местного экологически безопасного сырья и широко известна в Бурятии и других регионах России.
Несколько лет назад «Унэгэтэйские консервы» перешли в собственность семьи экс-мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева – точнее его супруги Зои Айдаевой. Сам бывший мэр от участия в аграрном бизнесе, ставшем явно семейным, одно время открещивался, занимаясь другими делами. Однако в апреле 2019 года, принимая на предприятии депутатов Хурала Бурятии, он все-таки подтвердил своею причастность к аграрному бизнесу.
Фото: «Номер один»
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