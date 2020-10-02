В Бурятии грядет волна разорений предприятий малого бизнеса

Предпринимателям слишком дорого обойдутся льготные кредиты





В Бурятии, по оценкам экспертов, грядет волна разорений предприятий малого бизнеса. Причем не только в связи с «антиковидными» блокировками. Проблемы возникают и у тех предпринимателей, кто получил 2%-ные кредиты на сохранение численности персонала. Ведь, как выяснилось, условия льготной программы несли в себе опасные «подводные камни», на которые сегодня напарываются бурятские бизнесмены.

Напомним, что в июне тысячи предпринимателей Бурятии подали заявки на кредиты в рамках постановления правительства № 696. Тогда государство продекларировало, что пострадавшие от эпидемии бизнесмены могут взять кредит в банке размере одного МРОТ (12,3 тыс. рублей) на шесть месяцев на каждого работника под 2% годовых. Если к концу срока бизнес сохранит численность, то государство полностью спишет кредит. Неудивительно, что бизнесмены кинулись гурьбой за «бесплатными» деньгами. Однако уже в июне многие столкнулись с немотивированными отказами в получении денег. Сами банкиры говорят, что они были вынуждены разворачивать людей, отказывая в помощи, поскольку им не выделили лимиты.- Денег на 2%-ную программу банкам выделили с самого начала немного и на каждое отделение определили лимиты кредитования, - рассказывает топ-менеджер одного из московских банков, работающих в Бурятии. - Первое время удовлетворяли спрос клиентов, пока из Москвы не сказали, что мы слишком много выдали. Пришлось все оставшееся время «компостировать мозги» другим нашим клиентам, придумывая различные отговорки, почему они якобы не подходят под условия программы.Неудивительно, что часть предпринимателей стали жаловаться во все инстанции. На прошлой неделе республиканская прокуратура проверила Сбербанк, ВТБ, «Открытие», «АТБ» и «Промсвязьбанк». Однако, по сведениям «Номер один», главная претензия проверяющих заключалась в другом - в ужесточении претензий к получателям средств со стороны банков.Как оказалось, даже те, кто уже получил 2%-ные кредиты, попали в затруднительное положение. Часть из них в связи с невыполнением условий кредитования начала «слетать» с льготного кредитования.Дело в том, что многие предприниматели вели отсчет численности персонала с начала запуска льготного кредитования - с 1 июня. Тогда как требовалось держать численность начиная с апреля, когда и начались «антиковидные» блокировки. В этот промежуток времени часть персонала у предпринимателей Бурятии была уволена, что изначально заложило мину замедленного действия у получателей кредитов. Кроме того, даже те, кто честно держал «доковидную» численность на предприятиях, оказались под угрозой вылета с программы. Со всеми последующими последствиями.- Летом часть нашего небольшого коллектива ушли в отпуск, и мы начислили зарплату плюс отпускные в июне, а в июле, естественно, они ничего не получили, - возмущается Сергей, директор улан-удэнской фирмы. - Но данные считают по каждому месяцу, а поскольку в июле пусто, то нам теперь могут посчитать, что за этот месяц работник ничего не получил и мы срываем регулярность выплаты средств.Опасения понятны. В случае даже формального нарушения бизнесменам не только не спишут кредиты, а еще и заставят возвращать деньги с процентами. И не 2%, а уже 14%, то есть по рыночным ставкам. Ведь бардак с выполнением 696-го постановления несет угрозу и для банков - государство в конце года просто откажется возмещать бизнесменам ранее выданные кредиты.Поэтому банки заранее навязали получателям дополнительные требования по возврату льготных займов, где прописали и залоги, и персональную ответственность руководителей. В случае невозврата бизнес смело можно банкротить и прибирать к рукам.Но проблема ударяет и по интересам государства, поскольку не выполняется задача по сохранению численности рабочих. Кстати, проверка прокуратуры, по сведениям «Номер один», не выявила у банков существенных нарушений по реализации в республике постановления №696. Банкиры смогли отбиться. Но отобьются ли предприниматели?Интересно, что, по данным «Номер один», заявки на 2%-ные кредиты подало абсолютное большинство из 5 тыс. предпринимателей Бурятии, попавших в когорту пострадавших от ковид-19. Но, по данным Министерства экономики Бурятии, «на середину сентября в республике одобрено 1263 заявки на сохранение заработной платы на кредиты под 2%». То есть лишь четвертая часть от желающих. В результате у большинства из тех, кому не дали «бесплатный кредит», оказалось больше возможностей для маневра.- Правы были те, кто вообще не стал подавать заявки, помня пословицу о бесплатном сыре в мышеловке, - отмечает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Кто не стал связываться с бюрократией и отказался играть в эти странные игры с 2%-ными кредитами.По словам экономиста, они то и оказались в выигрыше. Убедившись, что спрос в Бурятии не восстанавливается, бизнесмены начали первыми сокращать издержки и персонал. Причем без оглядки на контролирующие ведомства. И сегодня они могут переждать кризис, снизив уровень обязательств по зарплатам. А над получателями 2%-ных кредитов, в свою очередь, висит дамоклов меч прокуратуры - ведь за задержки зарплат дают сроки.Бизнес-омбудсмен РБ Чингис Матхеев выразил озабоченность положением дел с господдержкой малому бизнесу.- Ситуация очень сложная, не случайно вопрос о проблемах с льготным кредитованием и ухудшением ситуации у получателей кредитов поднят даже на уровне российского правительства, - отметил он. - Но у нас в Бурятии более-менее ясно станет в ноябре, когда завершится срок действия программы льготного кредитования и мы узнаем количество предпринимателей, кто не смог выполнить условия по 2%-ным кредитам на поддержку занятости.Напомним, что на днях уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть условия льготного кредитования в рамках «антикризисной» помощи.- Учитывая и так нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за «антикризисной» поддержкой, последствия для них в случае нарушений условий кредитования могут стать катастрофическими, - отметил Титов.Судя по всему, вытянуть бизнес из будущих банкротств сможет только экстренный второй пакет «антиковидной» помощи, ранее обещанный правительством РФ. Вопрос только в том, хватит ли вообще в российском бюджете, испытывающем сегодня падение доходов, денег на поддержку малого бизнеса?Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com