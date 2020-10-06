«Бургражданстрой» выкупил у ТГК-14 базу для домостроительного комбината

Он будет производить железобетонные плиты для строительства зданий
Известный в Бурятии застройщик «Бургражданстрой» подписал договор по приобретению производственного комплекса у ТГК-14, сообщили сегодня в Минстрое республики. На его базе будет создан домостроительный комбинат.
Новый комбинат станет единственным в Бурятии, где будут изготавливать железобетонные плиты для строительства зданий. Как отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин, эффектом реализации данного инвестиционного проекта станет создание 182 рабочих мест, а также обеспечение населения республики современным, комфортным и доступным жильем. Сегодня в Бурятии при строительстве зданий применяется только кирпичная кладка или монолит.
Теплоснабжение домостроительного комбината обеспечит Улан-Удэнская ТЭЦ-2, а в долгосрочной перспективе возможно подключение к теплу новых жилых кварталов в районе застройки, сообщили в пресс-службе Минстроя.
Напомним, в июле глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о выделении компании «Бургражданстрой» земли в Улан-Удэ. Речь шла об участке площадью 17,6 гектар в микрорайоне 148-А, а также еще пяти участках, площадь и кадастровые номера которых в документе не указали. Земля предоставлялась в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство домостроительного комбината в Улан-Удэ с жилищной застройкой в объеме не менее 1025 тыс. кв. м с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры».
Ранее проект строительства домостроительного комбината в Улан-Удэ презентовали вице-премьеру правительства России Марату Хуснуллину.
«Предполагается, что домостроительный комбинат будет заниматься производством материала и строительством многоэтажных домов при поддержке правительства Бурятии. Благодаря тому, что все производство будет осуществляться на месте, в республике появится возможность снижения цен на жилье в новостройках. Один миллион квадратных метров жилья планируем построить за 8 лет. Инвестсоглашение уже подписано. Объем инвестиций составляет 500 миллионов рублей. Будет создано около 120 рабочих мест», - сообщил тогда директор ООО «Бургражданстрой» Владимир Хусаев.
Отметим, на днях стало известно, что бизнесмен Владимир Хусаев купил у «Газпрома» гостиницу в Сочи за 1,3 миллиарда рублей. При этом предприниматель отказался от проекта строительства гостиничного комплекса в «Байкальской гавани», в который он обещал вложить 500 миллионов рублей.
Справка
ООО «Бургражданстрой» создано в 2014 году. Уставной капитал компании 401 млн рублей. Владельцами фирмы являются Владимир и Галина Хусаевы. На данный момент «Бургражданстрой» является одним из крупнейших застройщиков республики. Согласно данным официального сайта, компания продала 1733 квартиры, общая площадь сданных объектов составляет 38,5 тысяч кв. метров, строящихся – 92 тыс. кв. м. В числе строящихся объектов - ЖК «Восточные ворота», ЖК «На корабельной», «Байкал-Сити», «Первый» и другие.
Фото: pixabay.com
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