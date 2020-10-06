«Бургражданстрой» выкупил у ТГК-14 базу для домостроительного комбината

Он будет производить железобетонные плиты для строительства зданий





Известный в Бурятии застройщик «Бургражданстрой» подписал договор по приобретению производственного комплекса у ТГК-14, сообщили сегодня в Минстрое республики. На его базе будет создан домостроительный комбинат.