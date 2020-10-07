Депутаты Хурала Бурятии раскритиковали инвестиционную программу ТГК-14

Энергетикам посоветовали искать внутренние резервы, а не перекладывать нагрузку на горожан





В Народном Хурале Бурятии состоялось расширенное рабочее совещание по презентации ПАО «ТГК-14» проекта «Перспективы развития системы теплоснабжения Улан-Удэ». На нем энергетики представили свои соображения по поводу комплексного подхода к решению экологических проблем и увеличению тепловой мощности и сетей в Улан-Удэ через переход на новую «ценовую зону теплоснабжения». В ходе прений участники совещания согласились и дальше обсуждать программу инвестиций компании, однако высказались решительно против увеличения тарифа на тепловую энергию.

Рабочее совещание председатель комитета Народного Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев начал с того, что республика ждет от ТГК-14 «ясной и продуманной политики в области того, как у нас будет развиваться теплоснабжение в ближайшей перспективе и как далеко компания продвинется в области экологии».Алексей Лизунов, генеральный директор ПАО «ТГК-14», представил депутатам программу по переходу на новые принципы работы компании. Как отметил докладчик, суть его в комплексном подходе: решение вопросов экологии должно сопровождаться ростом вложений в энергетику.Речь идет об эксперименте, проходящем в ряде сибирских городов, в том числе Красноярске, вошедших в новую «ценовую зону теплоснабжения», которая приведет к тому, что за 15 лет появится дополнительный источник инвестиций в 4,6 млрд рублей. Эти средства позволят в перспективе снизить затраты на энергетику, в том числе расходы бюджета республики на отопление соцобъектов.- Наши предложения основывались на нормативной и законодательной базе закона о теплоснабжении о направлениях, которые обозначены и Министерством энергетики РФ, и правительством РФ, — отметил докладчик.Жесткой критике представленную программу подверг депутат Игорь Бобков. Он сослался на публикации в СМИ, где сообщалось, что тарифы на теплоэнергию в Бурятии завышены.- Вся ваша программа по переходу в новую «ценовую зону» направлена ведь лишь на одно - чтобы в очередной раз поднять тариф для нашего и без того нищего населения, - заявил он. - Это же ни для кого не секрет.Отвечая на это, гендиректор ТГК-14 подчеркнул, что целью программы является, прежде всего, не рост тарифа, а получение экономического эффекта при переводе затратной малой энергетики в поселке Стеклозавод. Это позволит направить сэкономленные ресурсы на инвестиции в изношенные сети и оборудование, для того чтобы ввести в строй еще один котел взамен закрытых мелких котельных и в перспективе сэкономить еще больше на снижении потерь и улучшить экологию. При этом Алексей Лизунов отметил, что тариф на тепло и так будет ежегодно расти, а инвестиционная программа добавит к этому всего лишь 1,45% роста.Депутат Намсарай Намсараев, в свою очередь, отметил, что жители поселка Стеклозавод, которых он представляет, были бы рады, если их угольные кочегарки закрыли и перевели на подачу тепла от ТЭЦ-1. Но пока их больше волнуют холодные батареи.- Люди замерзают, и, прежде чем что-то требовать от жителей и властей, вы сами начните выполнять, наконец, свои обязательства, - заявил депутат.Депутат Тумэн Дондоков добавил огня в критике программы, напомнив больную тему - массовую обрезку радиаторов отопления у тысяч улан-удэнцев за неплатежи. Однако слишком простое тогда решение ТГК-14 сегодня привело к проблемам. Компании приходится восстанавливать батареи за свой счет, причем работа идет со скрипом. По мнению депутата, «идет масса жалоб от населения».Коллегу поддержал депутат Леонтий Красовский, наступив на больную мозоль энергетиков. Речь идет о позднем включении отопления в сотых кварталах, в результате чего, по словам депутата, «десятки тысяч людей мерзли в своих квартирах и на этом фоне болели ОРЗ». В свою очередь, Алексей Лизунов отметил, что вины энергетиков здесь нет, все дело в задержке строительства новой муниципальной теплотрассы от котельной Юго-Западная, и все вопросы следует адресовать мэрии Улан-Удэ. При этом докладчик пообещал подумать, какие санкции будут включены в отношении виновников, из-за которых компания понесла убытки в связи с поздней подготовкой муниципальных сетей к приемке тепла.Эмоциональный фон наезда на энергетиков несколько остудил заместитель председателя комитета по экономике Егор Олзоев, переведя обсуждение вопроса с тактических неудач ТГК-14 к стратегии действий. Согласившись с тем, что нагрузка на потребителей высока, депутат призвал ТГК-14 активнее «искать внутренние резервы для повышения эффективности».- У вас при нормативе теплопотерь в 10% доходит до 24%, это никуда не годится, - отметил он. - Причем ни энергетики, ни правительство республики в последнее время почти ничего не говорят о повышении энергоэффективности многоквартирного жилья, и дальше установки теплосчетчиков мы не продвинулись, - заявил Егор Олзоев. - Хотя, например, то же утепление домов значительно снизит потребность в тепле.Участники совещания согласились: в этом случае можно будет обойтись без наращивания новых мощностей, что улучшит экологию и не станет поводом к очередному росту тарифа на тепло. Однако тема не так проста. Владимир Афанасьев, член Общественной палаты РБ, обратил внимание депутатов на то, что в представленной программе ТГК-14 завышена мощность своих ТЭЦ.- По ТЭЦ-2 в программе указывается 380 гигакаллорий в час, тогда как в реальности стация выдает максимум 300, - заявил общественник. - Вот и получается, что температурный график не выдерживается и в домах жителей холодно.Депутатов поддержал и председатель Региональной службы по тарифам Борис Хмелев. По его словам, при переходе к новой модели ценообразования с 1 июля 2021 года тариф на теплоэнергию вырастет на целых 6,5%, а не на 3%, как предполагается, то есть в два раза выше инфляции. И высказал мнение, что правительство республики не поддержит программу, сопряженную со столь значительным ростом нагрузки на население.Депутаты, посовещавшись, вынесли вопрос на голосование и большинством высказались против предложенного варианта инвестиционной программы. Которая пока в основном рассчитана на перекладывание проблем на граждан, а не на поиск внутренних резервов компании.Как отметил председательствующий на рабочей группе Анатолий Кушнарев, поскольку программа недостаточно проработана, рабочая группа, в которую вошли депутаты Народного Хурала, энергетики и представители региональной исполнительной власти и мэрии Улан-Удэ, должна «продолжить работу по поиску решений проблем в сфере теплоснабжения столицы республики».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»