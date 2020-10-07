В Бурятии заработавший на школах бизнесмен обманул правительство

Вместо строительства отеля на Байкале Владимир Хусаев купил гостиницу в Сочи





ООО «Байкалсити», принадлежащее крупнейшему застройщику Бурятии Владимиру Хусаеву, чьи фирмы освоили более миллиарда рублей на строительстве детсадов и школ по программе ДФО, выиграло торги по покупке в Сочи четырехзвездочного отеля, принадлежащего «Газпрому», за 1,3 млрд рублей. Эта сделка может стать крупнейшим вложением бурятского бизнеса за пределами региона. Между тем удивление властей региона вызвала не столько сумма, хотя она является беспрецедентной. А, прежде всего, демонстративный характер сделки: Владимир Хусаев фактически отказался от строительства аналогичного отеля на Байкале. Обозначив приоритеты - на Байкале в связи с федеральными экологическими ограничениями строить нельзя. И, видимо, поэтому крупному бизнесу, заработавшему на господрядах, пора валить с деньгами из региона на теплые берега юга России.

Новое приобретение Владимира Хусаева располагается недалеко от горнолыжного центра в Сочи - в районе Красной поляны. Комплекс состоит из нескольких корпусов, коттеджей и вилл общей площадью в 11,3 тыс. квадратных метров. В нем есть два бассейна, теннисный корт, конференц-залы, фитнес-центр и др. Отель заявлен как круглогодичный.Между тем создается впечатление, что г-н Хусаев прикупил отель как минимум в два раза дороже рыночной цены. Дело в том, что «Пик-отель» построен в начале 2000-х и морально и физически устарел. В 2010 году там прошла реновация. В 2014 году отель принимал спортсменов из Африки, после чего якобы потребовался дополнительный ремонт. Но к этому времени в Красной поляне построили такое огромное число отелей, что их предложение явно превысило спрос. Устаревший «Пик-отель» не выдержал конкуренции - в него заселялось мало посетителей. Партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич сообщил «Коммерсанту», что с 2018 года объект заморожен. Судя по всему, закрыть гостиницу было дешевле, чем эксплуатировать.- Крупные многоэтажные гостиницы сегодня не пользуются спросом у взыскательных туристов, поскольку произошел разворот в пользу максимально изолированных от других туристов апарт-отелей, - говорит неназванный владелец крупного улан-удэнского отеля. - Тем более что «Пик-отель» — это горнолыжный объект, поскольку до моря надо ехать минут 40 на машине, а это уже не пляжный отдых, привлекающий 90% всех туристов.По его словам, ставка на горнолыжный курорт не позволяет окупить крупные вложения. Ведь те же богатые москвичи предпочитают в основном ездить в Европу, а не в Сочи. Кроме того, «Пик-отель» ранее специализировался на конгрессном и спортивном туризме. Но в России сегодня спорт в загоне, а «удаленка» уничтожает выездные совещания. У «Газпрома» в Сочи уже имеются два аналогичных отеля, но именно от «Пик-отеля» он безуспешно пытался избавиться на протяжении последних трех лет. В 2019 году даже цена в 600 млн рублей не вызвала энтузиазма, и торги сорвались. После углубления экономического кризиса цена продажи могла упасть еще ниже. Но тут подвернулся случай.- Появился богатый клиент из Бурятии, не скрывавший, что у него есть деньги и он готов вложиться в дорогостоящий объект, - сообщил весьма информированный источник «Номер один», знакомый с сочинскими деловыми кругами. - Клиент обратился в специализированную фирму, которая и подыскала ему, как оказалось, очень дорогой вариант.Как отмечается, вполне возможно, что с целью получения высоких комиссионных с продавца был разыгран спектакль с якобы нешуточным спросом на ранее никому ненужный отель. Причем на торги заявились не два и не три покупателя, а целых 13. Что очень редко случается в жизни. Причем якобы «конкуренты» участвовали в торгах и управляли даже с одного IP-адреса. Естественно, что при такой «конкуренции» участники шоу быстро подняли цену продажи до 1,3 млрд рублей. Причем, по оценкам Станислава Ивашкевича, покупателю придется вложить в ремонт номеров и общественных зон еще как минимум 150 млн рублей.Причем отель г-ну Хусаеву фактически с затратами на 1,5 млрд рублей продали под заверения продавца о якобы росте внутреннего туризма в связи с ковидом. В реальности же внутренний туризм просел: по данным правительства Краснодарского края, летом 2020 года регион посетило всего 6,2 млн туристов, тогда как в 2019 году - 7,6 млн человек. Откуда взяться росту турпотока, когда экономика страны лежит на боку?Ранее Владимир Хусаев намеревался вложить совместно с корейскими инвесторами около 500 млн рублей в строительство отеля в ОЭЗ «Байкальская гавань». Предполагалось, что запуск семиэтажной гостиницы с 120 номерами, конференц-залом, SPA-центром произойдет уже в 2021 году. Однако проект был заморожен, бизнесмен выбрал Сочи, чем фактически поставил крест на правительственной турзоне.- Ему позволили в прошлом году построить три детсада и школу на миллиард рублей по программе ДФО, а он, вместо того чтобы вкладываться в нашу турзону, как обещал, решил финансировать чужие курорты, - возмущается высокопоставленный чиновник регионального правительства. - Владимир Ильич здесь очень ошибся.Между тем сам Владимир Хусаев так не считает, поскольку разворот с востока на юг России был вынужденным. По его словам, когда он два года назад намеревался инвестировать в туризм на Байкале, то ему потребовалось 50 гектаров для возведения отеля.- Потом мне сократили площадь до 20, затем до 15, а в конце вообще оставили 12 гектаров для гостиницы, причем и лес там нельзя вырубать в связи с природоохранными ограничениями, и в целом возникла масса проблем, - сообщил он.Он посетовал также на «недобросовестную конкуренцию со стороны других инвесторов».При этом Владимир Хусаев заверил, что мигрировать в Сочи он не собирается, поскольку в Бурятии дел выше крыши.Что касается сделки с «Газпромом», то Владимир Хусаев не стал ее комментировать, ограничившись тем, что речь идет об инвестициях на заемные средства. Между тем сама сделка, похоже, еще окончательно не закрыта.- В Юго-Западном банке Сбербанка России с кредитованием сделки возникли определенные сложности, и сегодня решается вопрос об открытии кредитной линии в одном из филиалов федерального банка в Бурятии, - сообщил источник из правительства Бурятии. - Однако и здесь все не так просто, поскольку не просчитаны риски. Поэтому пока окончательно вопрос не решен.Вполне возможно, что сделка на 1,3 млрд готовилась не только в интересах Владимира Хусаева.- В Бурятии пределы возможностей у местного бизнеса к инвестированию не превышают 300 млн рублей, покупка же за 1,3 млрд это совершенно другой, не бурятский уровень, - отмечает информированный источник. - Вполне возможно, что за Хусаевым стояли другие лица, продвигающие его структуры при получении госзаказов.Действительно, у Владимира Хусаева, скорее всего, нет в кармане свободного миллиарда, о чем можно судить по результатам операционной деятельности его бизнес-структур. Так, покупатель «Пик-отеля» - ООО «Байкалсити». Оно образовано в марте 2019 года со 100%-ным участием Владимира Хусаева. В конце года предприятие показало выручку в 563,9 млн рублей. Построило в том же году в рамках госконтрактов на выделенные по программе ДФО детсад на 280 мест в микрорайоне Звездный (299 млн рублей), детсад на 100 мест в Улан-Удэ (111,4 млн рублей), детсад на 280 мест на Левом Берегу (268,8 млн рублей).В том же году учрежденное в 2015-м Владимиром Хусаевым ООО «Шелковый путь» заключило госконтракт на строительство школы в с. Нижние Тальцы Заиграевского района на 410 млн рублей. Добавим, что эти суммы - только выручка, а чистая прибыль может составлять лишь 15-20% от этой суммы.На Владимире Хусаеве также зарегистрировано ООО «Солнечный берег», образованное в 2018 году под строительство гостиницы на Байкале. Однако с тех пор предприятие не показало ни доходов, ни расходов. Также существует и второе ООО «Солнечный берег», созданное в феврале 2020 года, где, помимо Владимира Хусаева, 50%-ной долей владеет хозяин застройщика «Бест-плюс» Вячеслав Байминов. Он же является и гендиректором предприятия.Кроме того, Владимир Хусаев имеет отношение к ООО «Бургражданстрой», ООО «Улан-Удэнский домостроительный комбинат», ООО «Билдинг», ИП Хусаев Владимир Ильич и др. Однако многие из этих фирм не могут вот так выложить 1,5 млрд свободных средств на гостиницу. Опрошенные «Номер один» аналитики приходят к мнению, что столь масштабная сделка может привести к фокусировке определенных структур на бизнес-империи Владимира Хусаева.Помнится, в конце «нулевых» владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов привлек внимание силовых структур после того, как построил дорогостоящий 7-звездочный отель в Турции. После этого стало понятно, какими капиталами ворочает бизнесмен. Тут же активизировались рейдеры, и с помощью госорганов начался быстрый закат его бизнес-карьеры. Отель отобрали турецкие кредиторы, а в России бизнесмен был обанкрочен и находится сегодня в бегах.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: пресс-служба правительства Бурятии