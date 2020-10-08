В Бурятии эксперты прогнозируют рост цен на товары и продукты

Причина - девальвация рубля





В республике эксперты ожидают роста стоимости продовольствия в связи с падением рубля и предстоящим подорожанием импорта. Правда, стоимость некоторых завозимых товаров останется прежней, несмотря на девальвацию рубля. Это связано с высокой маржинальностью бизнеса.

На прошлой неделе российский рубль в очередной раз показал свою уязвимость, обвалившись почти до 78 рублей за доллар. По словам улан-удэнского экономиста Анатолия Думнова, помимо резкого падения экспортной выручки из-за падения объемов и цен на нефть, а также перекрытия многочисленных газовых «потоков» в Европу, свою роль в ослаблении рубля сыграл целый ряд негативных факторов. Это продолжение психоза с пандемией коронавируса, геополитические просчеты и войны в Сирии и на Донбассе, предстоящие экономические санкции и даже обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.- Но слабый рубль выгоден для бюджета, поскольку позволяет напечатать дополнительное количество рублей, закрыть дыру в бюджете и выполнить свои социальные обязательства, - говорит экономист.Напомним, что, по оценке Минфина, в 2020 году из-за падения экспортных доходов российский бюджет будет сведен с дефицитом в триллион рублей. Во внесенном недавно в Госдуму проекте бюджета РФ поддержка трансфертами регионов, в том числе Бурятии, сократится на 17%.С экономистом согласен и депутат Хурала Бурятии Константин Олзоев. По его словам, «трудно назвать сферы российской экономики, где бы в результате бездумной политики правительства РФ мы не наблюдали провал».- Та модель экономики, опиравшаяся лишь на рост объемов экспорта энергоресурсов без развития собственной технологичной базы, она сегодня просто разрушается, - говорит эксперт. - Отсюда и курс рубля, которому просто не на что опереться в своем падении, кроме интервенций Центробанка и продажи валютной выручки крупными экспортерами, - отмечает он.В том, что рубль будет и дальше демонстрировать нестабильность, убежден и финансовый аналитик Александр Доржиев.- Центробанк вполне может опустить курс, но состояние платежного баланса и дефицит бюджета не позволят долго держать курс рубля, поэтому в ближайшее время он будет колебаться в диапазоне между 75 и 80 рублями, - отмечает он. - Но паниковать не стоит и покупать валюту, поскольку можно потерять свои сбережения, если поддаваться эмоциям.- Сегодня соотношение доллара к рублю волнует 99% жителей Бурятии, и этот вопрос выходит на первый план. Ведь большая часть продовольствия и техники так или иначе завозится по импорту или имеет зарубежные составляющие, - продолжает Анатолий Думнов.По словам экономиста, в Бурятии наверняка к концу года значительно подорожает продовольствие, наиболее чувствительная отрасль, поскольку те же фрукты зимой почти на 100% импортируются. Подорожают даже молоко и сыры, поскольку их производство не обходится без закупки комплектующих и сырья, в том числе сухого молока.Единственное, что точно не подорожает, это запасные части на импортные автомобили.- Поставки импортных запасных частей в Россию контролируются несколькими крупными компаниями, и у них торговая наценка на некоторые позиции составляет 300-500%, - сообщил директор одного из улан-удэнских автосервисов. - Поэтому даже подорожание доллара на 10-20% к рублю не окажет никакого влияния на цены. Ведь для импортеров самым важным показателем является спрос, а он, скорее всего, будет только падать в связи с ежегодным падением доходов населения, начиная с 2014 года.Кроме того, в стране уже давно полным ходом идет процесс замены дорогостоящих деталей из Европы и Японии на собственное производство запасных частей непосредственно в Китае. Где копирование и производство поставлено на поток и обходится заказчику в сущие копейки.Однако девальвация рубля заметно отразится на стоимости автомобилей, прежде всего, новых: производители, имеющие низкую рентабельность, будут вынуждены поэтапно повышать цены. Это также относится и к рынку праворульных автомобилей в Бурятии. Поскольку пошлины на ввозимые иномарки исчисляются в евро, а данная валюта постепенно приближается к цифре 100.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»