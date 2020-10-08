Туристам на Байкале увеличили кешбек

Второй этап программы доступных путешествий стартует уже 15 октября 2020 года

С этого момента и вплоть до 5 декабря в рамках программы можно будет приобрести туры и гостиничное проживание. В Ростуризме уточнили, что учли пожелания туристов и сделали условия второго этапа программы удобнее и доступнее.

- В программе участвуют поездки от 2 ночей, а значит можно отправиться в короткие путешествия на выходные. Возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. Максимальная сумма возврата увеличена до 20 тыс. рублей, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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По ее словам, в поездки можно будет отправиться с момента старта продаж и до 10 января 2021 года, то есть включая Новый год и Рождество.

В первой акции федеральной программы участвовало шесть туроператоров из Бурятии. «Билет СВ», «Гранд Байкал», «Байкал Бурятия», «Жассо Тур», «Сибирь Тур», «Абсолют Тур», а также 11 средств коллективного размещения в разных районах республики и в Улан-Удэ.







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