Фильм «Четыре истории» Nordgold признан победителем фестиваля MineMovie-2020

Каждая история, рассказанная в фильме, уникальна





Фильм «Четыре истории», созданный ПАО «Бурятзолото» (входит в международную компанию Nordgold), вошёл в число победителей II фестиваля фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2020 в рамках форума MINEX-RUSSIA-2020.

Работы, заявленные на участие в Фестивале, оценивает компетентное жюри, состоящее из профессионалов, работающих в горно-металлургической отрасли, медиа и кинематографе.









Решением жюри фестиваля лента «Четыре истории» получила первое место в номинации «Лучший фильм о социальных и экологических проектах». Второй место присуждено компании "Северсталь" за фильм "Города "Северстали". Оленеводы", третье место - Highland Gold за фильм "Многовершинный. Решаем проблемы совместно".«Основу видео «Четыре истории» составляют сюжеты о наших коллегах - необычных людях, которые работают в шахте, их семьях, доме и родных местах. Каждая история, рассказанная в фильме, уникальна, необычна и интересна. Мы надеемся, что нам удалось раскрыть их и на реальных примерах показать портрет сотрудников Nordgold: искренних, скромных, смелых и по-настоящему счастливых», - отметил менеджер по корпоративным коммуникациям и КСО ПАО «Бурятзолото» Бато Эрдынеев.Корпоративное видео Nordgold уже становилось одним из победителей фестиваля MineMovie-2019 Фильм «Сойоты. Обычное счастье» заняло третье место в номинации «Лучший фильм о социальных и экологических проектах». В основе фильма «Сойоты. Обычное счастье» три истории о том, как удивительные люди в далеком краю на северо-западе Бурятии, представители коренного малочисленного народа – сойотов, стали немного счастливее. И счастливее их сделала подаренная возможность оставаться самими собой.Фестиваль «МайнМуви» — это конкурс короткометражных документальных фильмов, посвящённый компаниям и людям, работающим в горно-геологической и горно-металлургической отраслях России и стран СНГ. Организаторы фестиваля – Первый Геологический Интернет Канал и Оргкомитет форума МАЙНЕКС Россия. В 2020 году на конкурс представлено более 40 фильмов.