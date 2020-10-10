На Тимлюйском цементном заводе произведена 30-миллионная тонна продукции

Это производственная победа коллектива предприятия и многих поколений цементников



1 октября 2020 года на заводе выпущена 30-миллионная тонна продукции с момента запуска предприятия в феврале 1953 года.



За 67 лет работы завода в его развитие были вложены значительные финансовые ресурсы, знания и труд работников различных профессий. С 2005 года Тимлюйский цементный завод стабильно функционирует в составе холдинговой компании «Сибирский цемент», обеспечивая рабочими местами более 500 человек. Предприятие является добросовестным налогоплательщиком, ежегодно принимает участие в благотворительных проектах.



С момента основания предприятия цементники Бурятии держат высокую марку качества произведенной продукции. Стабильные показатели качества цемента подтверждаются результатами физико-механических испытаний, проведенных в аттестованной лаборатории ООО «ТимлюйЦемент».



Сегодня компания выпускает восемь видов цемента, шесть общестроительных и два специальных, применяющихся на особо ответственных объектах, в том числе в транспортном строительстве для производства бетонов дорожных покрытий. Такое разнообразие ассортимента позволяет удовлетворить практически любые потребности местного рынка в цементе и реализовать проекты любой сложности.



Продукция завода используется на территории макрорегиона как в частном домостроении, так и при строительстве стратегически важных объектов. Среди них – взлетно-посадочная полоса аэропорта «Байкал», мосты в городе Улан-Удэ, Кабанском и в Хоринском районах, спортивные комплексы в селах Кабанск и Бичура, крытый ледовый дворец города Улан-Удэ, а также объекты особой экономической зоны «Байкальская Гавань», Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева, Театр оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова и многие другие. Также высококачественный тимлюйский цемент нашел применение в Забайкальском крае при реконструкции аэропорта в с. Чара, освоении уранового месторождения ПАО «ППГХО» и АО «Хиагда» госкорпорации «Росатом». Кроме того, в 2020 году цемзавод возобновил поставки высокомарочного портландцемента для дальнейшей реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома «Степь». За семь лет сотрудничества на объект отгружено около 60 тыс. тонн цемента марки ПЦ 500 Д0-Н. Бетон, изготовленный из этого цемента, быстро набирает прочность, отличается водонепроницаемостью, морозостойкостью и долговечностью.



С момента основания системообразующее предприятие оказывает существенное позитивное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Бурятия. ООО «ТимлюйЦемент» является единственным производителем цемента в Бурятии и снабжает качественной продукцией различные регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Выпуск 30-миллионной тонны – производственная победа коллектива предприятия, многих поколений цементников, которые во все времена оставались верны своему делу.



