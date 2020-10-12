Министр строительства Бурятии поздравил Тимлюйский цемзавод с выпуском 30-миллионной тонны цемента

Лучшим работникам предприятия вручены благодарственные письма





Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин посетил Тимлюйский цементный завод. Визит состоялся в связи с выпуском 30-миллионной тонны продукции с момента запуска предприятия в эксплуатацию.

Значимость предприятия подчеркнул в своей речи и Алексей Сокольников: «Выпуск юбилейной тонны цемента – знаковое событие. Качество, экология и социальная ответственность, на наш взгляд, — главные составляющие работы завода. Район и предприятие не живут обособленно друг от друга, нас объединяют люди. Предприятие является основным градообразующим в поселке Каменск и в Кабанском районе. Мы рады, что предприятие динамично развивается, уверены, так будет и впредь». Алексей Сокольников передал президенту АО «ХК «Сибцем» Олегу Шарыкину благодарность от администрации МО «Кабанский район» за содействие в реализации благотворительных программ на территории района.





Как сообщили в пресс-службе предприятия, к делегации также присоединился глава Кабанского района Алексей Сокольников. Визит начался с поездки на промплощадку «ТимлюйЦемента», где почетным гостям продемонстрировали работу двух основных цехов предприятия – «Обжиг» и «Транспортно-упаковочный».«Тимлюйский цемзавод является одним из градообразующих предприятий поселка Каменск. Здесь работают преданные своему делу люди, благодаря этому завод смог достичь значимого производственного показателя – он выпустил 30-миллионную тонну цемента, - отметил Николай Юрьевич. – Мы понимаем, что были разные пути развития, сложности, трудности. Сегодня мы видим, что «Сибирский цемент» и Тимлюйский цемзавод достойно несут марку предприятия, которое производит основную продукцию для строителей».Работу компании в сложных экономических условиях прокомментировал управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко: «В связи с пандемией коронавируса резко упал спрос, это связано с той сложной обстановкой, которую мы наблюдаем в строительной отрасли не только в Республике Бурятия, но и в других регионах. Несмотря на снижение объемов производства и отгрузки практически на 15 %, завод развивается, выполняет ремонтную программу, расширяет парк спецтехники. На сегодняшний день на заводе работают 520 человек, которые с гордостью несут имя тимлюйского цементника. Средний возраст работников составляет 39 лет. У нас есть несколько начальников основных цехов, молодых перспективных специалистов, самому юному из них 29 лет. Убежден, что цемзавод - отличная площадка для профессионального роста. Хочу поздравить всех нас с выпуском юбилейной тонны цемента и пожелать строительной индустрии республики дальнейшего процветания».Во второй части визита Николай Рузавин вручил почетные грамоты лучшим работникам предприятия. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей, а также в связи с выпуском юбилейной 30-миллионной тонны цемента 8 работников получили почетные грамоты министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ. Кроме того, благодарственными письмами министерства строительства награждены ветераны предприятия Лидия Угрюмова и Екатерина Кобылкина. Также благодарственным письмом отмечен коллектив Тимлюйского цемзавода.В завершении торжества состоялась передача юбилейной тонны продукции, упакованной в биг-бэг с надписью и бантом, одному из постоянных клиентов предприятия – Селенгинскому заводу железобетонных изделий.Слово предоставили представителю компании – управляющему директору Олегу Козленко: «Наш завод на протяжении многих лет приобретает продукцию Тимлюйского цементного завода. За все время партнерства «ТимлюйЦемент» и выпускаемая им продукция заслужили наше уважение. Нельзя не отметить позитивный опыт сотрудничества с менеджерами по продажам компании «ЗапСибЦемент» - дочернего предприятия холдинга «Сибирский цемент», отвечающего за реализацию продукции».Фото: «ТимлюйЦемент»