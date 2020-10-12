В Бурятии расширили территорию опережающего развития

В нее включены Бичурский, Окинский, Прибайкальский районы и Улан-Удэ





Правительство России расширило список видов деятельности для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия». Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Изменения помогут привлечь в регион новых инвесторов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«Решение позволит реализовать ряд инвестиционных проектов, в их числе – строительство центра ядерной медицины, лечебно-оздоровительного комплекса, предприятий по производству древесно-пластиковых панелей, деревянных столовых приборов, жестяной банки. Для размещения новых резидентов к ТОР присоединят дополнительные участки.ТОР «Бурятия» создана в 2019 году. Её резидентам доступны льготы при уплате налогов и социальных отчислений, а также административные преференции, в том числе работа в режиме свободной таможенной зоны или привлечение иностранных сотрудников без учёта квот.Ожидается, что благодаря расширению списка разрешённых видов деятельности будет создано 440 рабочих мест, а объём частных инвестиций в новые проекты составит порядка 1,46 млрд рублей», - говорится в официальном сообщении правительства РФ.Согласно расширенному перечню резиденты ТОР «Бурятия» смогут заниматься растениеводством и животноводством, охотой, производством пищевых продуктов, строительством зданий и инженерных сооружений, транспортными перевозками, производством готовых металлических изделий, здравоохранением, спортом, обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки, добычей металлических руд, производством лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, операциями с недвижимостью.Также для размещения новых резидентов к ТОРу присоединят дополнительные участки. Теперь помимо Кабанского и Кяхтинского районов, в ТОР «Бурятия» включены Бичурский, Окинский, Прибайкальский районы, а также Улан-Удэ.Напомним, перспективы расширения территории опережающего развития «Бурятия» обсуждались в ходе Наблюдательного совета, прошедшего в июле 2020 года под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова, первого замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева и гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрия Тетенькина. В ходе заседания Алексей Цыденов отмечал, что на статус резидентов ТОР «Бурятия» в текущем году претендуют шесть компаний с общей суммой инвестиций свыше 1,5 млрд рублей, для их включения в число резидентов ТОР был разработан и направлен на согласование в правительство России проект постановления о расширении ТОР «Бурятия».- У нас ведется постоянная работа совместно с институтами развития по поиску инвесторов. Мы надеемся, что наш бизнес сможет реализовать все заявленные проекты, и республика получит дополнительные доходы, рабочие места. Мы будем оказывать им всемерную поддержку в этом, - отмечал на заседании глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии