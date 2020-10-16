На мега-проект тепличного комплекса в Гусиноозерске нашли деньги

Их даст Фонд развития Дальнего Востока
Вчера полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. На заседании, в частности, был рассмотрен проект, представляемый Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), – строительство тепличного комплекса «Гусиноозёрский» в Бурятии. ФРДВ инвестирует в него до 2 млрд рублей.
«В тепличном комплексе общей площадью 29,4 га будут выращивать свежие и качественные огурцы, томаты и зелень. Объём производства составит 22,5 тыс. тонн. Проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности региона и импортозамещение», – рассказал генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
В рамках первой очереди планируется построить тепличный комплекс площадью 11 га, сервисную зону и инженерную инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию первой очереди – 2021 год. Вторая очередь включает теплицы площадью 18,4 га, ввод в эксплуатацию – 2022–2023 годы. Общий объём инвестиций в проект составит до 9,2 млрд рублей. На предприятии будет создано 510 новых рабочих мест.
Напомним, проект строительства тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей в Гусиноозерске презентовали еще летом 2018 года на заседании Совета по проектному управлению под председательством главы Бурятии. Его планировало реализовать ООО «ТК «Гусиноозерский». Как заявлялось на презентации, тепличный комплекс площадью 10,5 га должен был круглогодично производить 9,7 тысяч тонн овощей в год. Бюджет проекта составлял более 2 млрд рублей. Из них свыше 1,5 млрд рублей компания планировала получить в крупных кредитных организациях - Россельхозбанке и ВТБ. Строительство первой очереди тепличного комплекса обещали завершить до конца 2019 года.
Однако, как стало известно недавно, проект заглох. Причина оказалась проста – банки отказались выдавать под него кредиты.
Недавно судьбу тепличного комплекса Гусиноозерске обсуждали в Хурале Бурятии. Депутат Лариса Крутиян высказала непонимание размаха инвестора.
«Есть ли необходимость в таком огромном комплексе?», спросила она. «Да, я тоже не понимаю», - поддержал сомнения коллеги депутат Анатолий Кушнарев.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?