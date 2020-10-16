На мега-проект тепличного комплекса в Гусиноозерске нашли деньги

Их даст Фонд развития Дальнего Востока





Вчера полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. На заседании, в частности, был рассмотрен проект, представляемый Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), – строительство тепличного комплекса «Гусиноозёрский» в Бурятии. ФРДВ инвестирует в него до 2 млрд рублей.