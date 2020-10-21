21.10.2020
Tele2 удваивает гигабайты при покупке на «Маркете Tele2»

Tele2 удваивает гигабайты при покупке на «Маркете Tele2»

Компания предлагает абонентам самим распоряжаться пакетом своего тарифного плана

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, удваивает интернет-трафик, купленный на «Маркете Tele2». Действуя по «Другим правилам», компания предлагает абонентам самостоятельно распоряжаться пакетом своего тарифного плана – при необходимости продавать и покупать гигабайты.

В сентябре 2019 года оператор запустил уникальную площадку «Маркет Tele2». В этом году сервису исполняется год, и в честь этого события все лоты гигабайтов, купленные с 30 сентября по 30 ноября 2020 года, удваиваются.

«Tele2 действует в интересах своих абонентов и запускает уникальный для телеком-рынка продукт. В случае если интернет-трафика в пакете не хватило до конца месяца, абоненты оператора могут купить его на «Маркете Tele2» у другого пользователя. При этом оператор удвоит купленные гигабайты», рассказали в пресс-службе компании.

Сервис «Маркет Tele2» – это бесплатная онлайн-площадка, которая позволяет размещать объявления о продаже SMS, минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка доступных лотов. Согласно статистике, более 30% абонентов Tele2 используют «Маркет» для покупки или продажи гигабайтов, минут и SMS. Вырученные средства поступают на счет телефона абонента. Их можно использовать на оплату услуг связи.

В рамках тарифных планов линейки «Мой Tele2» абонентам также доступны и другие преимущества. Не использованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий расчетный период. Клиент может поделиться интернет-трафиком с любым другим абонентом пакетных тарифов Tele2 в стране. Кроме того, в поездках по России клиент использует свой текущий тариф без доплат. На линейке «Мой Tele2» действует защита от нежелательных подписок. В рамках программы «Выгодно вместе» при объединении абонентов в группы в приложении «Мой Tele2» каждый участник может получить скидку до 20% ежемесячно на абонентскую плату.

«Потребление интернет-трафика растет очень быстро, и новые продукты мы запускаем как раз в соответствии с этими тенденциями. Важно, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться мобильным интернетом и для работы, и для учебы, и для развлечений. Теперь при покупке гигабайтов на «Маркете Tele2» клиент получит в два раза больше трафика, чем тот объем, за который он заплатил», - сообщил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Фото: пресс-служба компании
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